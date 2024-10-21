立委質疑新冠、流感「庫存藥量差8倍」　羅一鈞：新冠藥效期僅1年

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨立委萬美玲質疑政府對明年新冠疫情防疫，沒有任何預算編列在篩檢及治療藥物上，且現在新冠和流感藥物庫存量差了8倍。對此，疾管署回應，今年新冠藥物編列145億元，但今年疫情規模沒有預期的大，採購藥物總量足以支應到明年底，所以明年暫時不需要編列藥費，後年會再編列。藥量方面，新冠藥物效期僅1年，不像流感抗病毒藥物可放7年，不適合一次大量採購。

萬美玲指出，明年政府針對新冠防疫，僅編列1.9億元用於實驗研究，沒有任何預算用在篩檢及治療藥物上；她提到，目前儲備的抗病毒藥只有28.2萬人份，相較流感抗病毒藥已備妥235萬人份以上藥量，期盼政府可以編足預算。

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對此，疾管署回應，已於今年提前部署編列預算採購儲備充足相關抗病毒藥物，並已完成瑞德西韋共30萬劑、倍拉維共50萬人份及莫納皮拉韋4萬320人份採購，根據近一年新冠病毒感染（U07.1）全國每月平均就診人次，推估未來疫情就診趨勢，藥物採購儲備量估計足以使用至114年底。

副署長羅一鈞表示，相較於流感抗病毒藥物效期較長（如「克流感」膠囊效期為七年），新冠肺炎抗病毒藥物效期較短，以倍拉維為例，該藥於完成驗收交貨後的有效期限僅能維持約14至18個月，且因新冠肺炎疫情變化極大，無法像流感抗病毒藥物一樣一次性大量採購儲備。

羅一鈞說，為發揮採購抗病毒藥物最大效益化，避免藥物屆期失效，造成資源浪費，採用部分數量以開口合約進行採購較為彈性方式，確保獲得充足在效期內藥物，並能配合疫情變化，適時依需求滾動調整採購數量。根據目前統計，瑞德西韋還有8萬劑，倍拉維有28.6萬人份，莫納皮拉韋還有1.2萬人份。