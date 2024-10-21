吃B群提振精力　醫示警「勿過度依賴」：2招找出潛在疲勞因素

▲越來越多現代人選擇補充維生素B群來提振精力、減少疲勞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

不少現代人精神不濟時會吃B群提振精力，醫師說明，B群是確保細胞燃料輸送和燃燒的要素之一，幫助身體引擎粒線體正常運作，但依賴補充品掩蓋疲勞，長期恐導致忽略其他健康問題。

隨著生活節奏加快，越來越多現代人選擇補充維生素B群來提振精力、減少疲勞。然而，雖然身體感到疲憊時，攝取B群確實能迅速增強精力，但若相信補充維生素B群可以快速恢復精力和延長工作時間，卻可能過於依賴它，而忽略身體所透露的重要訊息。

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聯安預防醫學機構聯青診所副院長、功能醫學醫師蘇聖傑今天透過新聞稿表示，維生素B群種類繁多，常見的有B1、B2、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）和B12，每種功能各有不同，是人體必備的營養素。

蘇聖傑說明，整體而言，維生素B群在人體能量代謝過程中扮演重要角色，尤其在將蛋白質、脂肪和碳水化合物轉化為能量時，B群會參與「身體中的引擎」粒線體的運作，確保燃料順利輸送和燃燒，因此維生素B群能維持人體能量代謝、神經功能的正常。

若體內缺乏維生素B群，蘇聖傑表示，會導致粒線體無法高效將食物轉化為能量，使「引擎」無法正常運作，可能導致身體無法獲得充足的能量而有疲累情況。

可能缺乏B群的族群，蘇聖傑指出，包含長期挑食或素食者，可能因缺乏動物性食物中的特定B群（如維生素B12）。此外，高齡者、孕婦、酒精依賴者、長期處於慢性壓力或高壓環境中的人，以及睡眠障礙者，都容易出現B群缺乏的情形。

人體需要多種營養共同運作，就如同一個團隊，單靠B群補充並不能取代均衡飲食與良好生活習慣。蘇聖傑提醒，就算補充B群能改善疲累狀況，也不代表單靠大量補充特定維生素就能延長工作時間。因為身體的疲勞感是一種警告信號，如果僅依賴補充品來掩蓋疲勞，長期下來可能會導致過勞及其他健康問題。

蘇聖傑說，合理的生活方式是保持健康的基礎，充足睡眠和適當運動才能真正改善精力。若發現補充B群後身體疲憊感仍未改善，可透過代謝評估進一步釐清攝取量是否不足，或是否需要更合適的B群補充。此外，搭配男性、女性荷爾蒙分析及腎上腺壓力皮質醇檢測，還能進一步了解其他潛在的疲勞因素。