不是針眼、霰粒腫！他「眼瞼長小顆粒」竟是罕見「皮脂腺癌」

▲萬芳醫院眼科主治醫師丁以晟。（圖／萬芳醫院提供）



記者趙于婷／台北報導

一名50多歲病人眼瞼邊緣處長了一顆小顆粒，四處求醫一年多，都診斷是針眼或是霰粒腫，但沒想到腫塊越來越大，進一步就醫做切片檢查，才發現是罕見的「惡性腫瘤皮脂腺癌」。醫師提醒，若眼瞼腫塊出現持續性變化，如變大、紅腫發炎、睫毛脫落等情形時，應立即就醫。

萬芳醫院眼科主治醫師丁以晟指出，一般民眾對「針眼」或「霰粒腫」並不陌生，這兩者都會讓眼瞼上出現腫塊，針眼是毛囊或皮脂腺的感染引起的急性發炎，常伴隨紅腫、疼痛等症狀；霰粒腫則是皮脂腺阻塞引起，通常無疼痛感，且這兩種情況大多無害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁以晟說明，皮脂腺癌是一種罕見且具威脅性的惡性腫瘤，常發生在眼瞼上，早期症狀與針眼或霰粒腫相似，容易被忽視，許多病人在腫塊出現時並不會感到不適，只是發現眼瞼上有個小突起物，隨著病程發展，腫瘤可能變得更大。

更危險的是，皮脂腺癌有擴散的風險，如果未能及時診斷和治療，癌細胞會經由淋巴系統擴散至身體其他部位，增加治療難度，甚至需要配合化療或放療，相較之下，早期發現並進行手術切除，大幅提高預後，五年存活率可達80%至90%。

丁以晟提醒，儘管皮脂腺癌較為罕見，但由於皮脂腺癌在初期與良性腫瘤難以區分，建議病人密切關注眼瞼腫塊的變化，可透過定期拍照記錄，以便與醫師討論病情，能避免延誤診斷及治療機會。