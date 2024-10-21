自測雞雞硬度！　「這2種」要看醫生了

▲你有勃起功能障礙的問題嗎？快來自我檢測。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

完美的性愛就像是情侶間的黏著劑，能滋養關係、為感情加溫，但尷尬的是不少男性遭遇上了戰場卻「硬不起來」的局面，讓火辣激情瞬間降到冰點。對此，泌尿科醫師邵郁鏵分享「勃起硬度等級」供大家自行檢測，一旦發現自己勃起日常只有1或2分、偶爾3分，建議可向醫師求助，尋求解決方案。

邵郁鏵醫師在粉專《褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師》發文指出，勃起功能障礙不僅影響自信，還可能與健康息息相關，當發覺小弟弟表現不如預期，或許是時候進行一次自我檢測。他接著分享勃起硬度評分表，並以4種食物「小黃瓜、帶皮香蕉、剝皮香蕉、蒟蒻」比擬勃起狀態，快自評你屬於哪一種。

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1、蒟蒻（1分）：完全無法堅挺，像軟軟的蒟蒻一樣

2、剝皮香蕉（2分）：稍微有點硬，但依然無法進行性交

3、帶皮香蕉（3分）：可勉強進行性交，但會中途軟掉

4、小黃瓜（4分）：勃起非常堅挺，適合進行持久性交

邵郁鏵說，當發現自己常常只能評為1或2分（蒟蒻或剝皮香蕉狀態），偶爾才能達到帶皮香蕉的硬度（3分），建議可就醫、進一步與醫師討論以尋求解決方案。

▼勃起硬度評分表，快自測床上的自己有幾分。（圖／邵郁鏵醫師授權提供）

邵郁鏵說明，常見的治療方式有3種，像是口服藥物，能使平滑肌放鬆、陰莖動脈擴張、充血量增加；低能量震波則是免麻醉的非侵入式治療，能促進海綿體的血管新生；以及荷爾蒙治療，適用於睪固酮不足的患者，提升濃度以改善勃起，但不一定能完全治療。他也安慰男性朋友們，GG表現有時會「打烊」，但仍有許多方式能重回最佳狀態，不需要太擔心。