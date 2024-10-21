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她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫嘆：當時有聽話就能避

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女子患有胃幽門桿菌卻沒有及時治療，最後被診斷出胃癌第4期。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉）

記者李佳蓉／綜合報導

「千金難買早知道。」營養功能醫學專家劉博仁醫師透露，一名40歲出頭的女子，患有類風濕性關節炎與胃幽門桿菌，當時建議她服用2週抗生素以清除胃幽門桿菌，但對方當時自覺胃沒有不適，因此不當一回事。直到最近女子再度求診，居然已是胃癌第4期。讓他不禁感嘆，女子當時若有聽勸，「是不是就可以避免這悲劇的發生？」

劉博仁醫師在粉專發文指出，該名女子2年前因患有自體免疫疾病「類風濕性關節炎」而就診，當時已經用到生物製劑，其為針對發炎因子以達到抑制免疫發炎的藥物，但有報告指出，使用這類藥物可能會增加感染、結核菌感染或少數腫瘤案例的發生。

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劉博仁說，當年經檢查發現女子體重偏輕，且有胃幽門桿菌感染，這被國際癌症研究署列為一級致癌物，當下即建議她可考慮以2週抗生素治療，清除幽門桿菌為先，擔心她免疫力低下後會產生胃部病變，無奈的是「後來她就沒回診了。」

▲▼病患。（圖／CFP）

▲直到出現食慾不佳、體重下降，女子檢查才知罹癌，現在接受化療中。（示意圖／視覺中國）

女子此次回診，帶來的病理報告及腹部斷層光碟顯示，她已經是胃癌第4期了，讓劉博仁錯愕又心疼。女子這才坦言，當時未聽從醫師建議將胃幽門桿菌先清除，是因擔心使用生物製劑後免疫力變差，再加上當時胃也沒有不舒服，因而忽略，但在1個月前開始食慾不佳、體重下降，照了胃鏡及電腦斷層居然已是胃癌第4期，現在只有化療一途。

女子懊悔求救，「劉醫師我該怎麼辦？我當初怎麼沒有聽你的建議先把這該死的幽門桿菌殺掉…。」劉博仁一聽忍不住感嘆，眼前面對一位當初曾提醒要注意的患者，居然一語成真，免疫失衡加上身上帶的細菌導致胃癌，而且一發現就很嚴重。

劉博仁心想，若當時女子有聽話先清除胃幽門桿菌，或是更謹慎地使用免疫生物製劑，或是持續以營養醫學調理免疫力，或許就能避免這場悲劇的發生。

食物中毒、胃痛、肚子痛、中毒。（圖／達志／示意圖）

▲胃癌患者中有80～90%是由胃幽門桿菌感染所引起。（示意圖／達志）

根據國健署110年癌症登記資料顯示，胃癌位居國人10大癌症發生人數第8名，且胃癌患者中有80～90%是由胃幽門桿菌（幽門螺旋桿菌）感染所引起。國健署表示，幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾以及居住於胃癌高發生率地區的民眾都屬胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。

在篩檢上，國健署癌症防治組組長林莉茹說明，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式的胃鏡檢查，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療。

另外，國健署也提醒，要遠離胃癌威脅，必須從生活做起，包括「健康飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒和及時檢查」，少吃醃製、煙燻食品及生食，多攝取新鮮蔬果，也要避免共杯、共食，養成使用公筷母匙的習慣。

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