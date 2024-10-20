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柯爸進加護！醫曝病程很快：柯文哲要見最後一面很困難

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯媽媽何瑞英與柯爸爸柯承發。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲爸爸傳出轉入加護病房。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨主席柯文哲的父親之前爆出罹癌又肺積水，開始接受化療，今民眾黨新竹市議員李國璋爆料「柯爸」被送加護病房。對此，醫師指出，柯爸年紀大、癌末，又有肋膜積水，會進加護病房可能是比較喘、意識比較差，依照以往經驗，只要是癌症末期，尤其有肋膜積水，進入加護病房的死亡率都蠻高的。

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，他的妻子陳佩琪日前接受媒體專訪時透露，柯文哲父親罹癌又肺積水，現在開始要接受化療。

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針對罹癌、肺積水等疾病特徵，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前曾在臉書發文表示，新聞說柯爸摔倒後發現第四期癌症，併發有肺積水，目前將要進行化療，「如果是胸腔腫瘤肺癌第四期肺積水，預後則真的不太好。」

針對今日傳出柯爸轉入加護病房，蘇一峰直言，癌末肺肋膜積水只能打化療，預後是很差的，8月才說柯爸住院，到現在才2個月就到加護病房，癌末進展就是這麼快，肺癌末期如果因病危轉到加護病房，可能只有不到一成可以活著出院。

蘇一峰表示，柯爸年紀大、癌末，會進加護病房可能是比較喘，意識比較差，依照以往經驗，只要是癌症末期，尤其有肋膜積水，這種死亡率高達9成多，時間算一算可能還蠻快的，2~3周內可能會有風險。

他也提到，目前也不知道柯文哲的狀況，依照柯爸的狀況推斷，感覺柯文哲要見最後一面會比較困難，不過現在醫療很發達，硬要插管可能還是可以撐一陣子，不過這要看家屬是否要等到誰來見最後一面，但一般來說不會建議讓癌末病人做插管急救，這也會讓患者很痛苦。

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關鍵字： 柯文哲 柯爸 肺癌

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