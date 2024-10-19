「換季過敏」靠吃改善！營養師推「9大抗過敏營養素」

▲不少人飽受換季過敏困擾，營養師推薦抗過敏飲食。（圖／達志示意圖）

文／好食課

季節交替時總是鼻水一直流，過敏症狀停不了？換季過敏是許多人的噩夢，不僅惹人煩躁不已，還會影響生活作息，日日不得好眠！究竟為什麼會過敏？怎麼抵抗過敏侵襲？好食課營養師與您分享換季過敏成因，並提供抗過敏食物大補帖，教您如何聰明吃，抗過敏！

解析一⟫換季過敏成因

[廣告]請繼續往下閱讀...

整理一⟫過敏為現代社會重點防治疾病

國外研究調查指出，全球有8至10％人口患有一種以上過敏性疾病，全球盛行率持續攀升中，尤其好發於已開發國家，世界衛生組織已將過敏性疾病列為21世紀重點研究和預防疾病。

過敏情形在台灣也相當普遍，根據衛福部2019年全民健保資料申報資料統計，全台有355萬國人因過敏而就醫，其中以15至44歲人群佔38.6%為最多。時間向度上，過敏好發於冬季，當年度一月份每日平均有21,809人因過敏而就醫，由此可見過敏實屬不容小覷的健康問題。

整理二⟫環境因素為致過敏主因

過敏現象源於人體免疫系統失調。免疫系統中含有兩種輔助T細胞，當第二型輔助T細胞接觸到過敏原時會釋發炎介質，促使人體產生IgE抗體，導致後續組織胺釋放，並進一步提升血管通透性與支氣管黏液增加，最終造成水腫、皮膚炎、鼻炎、氣喘等過敏症狀。常見的致過敏環境因素有：

溫度濕度變化大

秋冬換季時常見過敏性鼻炎，這是因為鼻腔血管因低溫而收縮，同時產生分泌物，而過高的濕度促發黴菌生長，進而導致鼻塞、頭痛、鼻水等症狀。

空氣中的花粉

春夏時百花盛放，空氣中飄散許多肉眼看不到的花粉，當花粉進入鼻腔，通過黏膜進入人體，就會刺激免疫系統，進而誘發過敏。

環境中的塵蟎

季節性的蕁麻疹大多源於溫濕度變化導致環境中塵蟎數量增加。塵蟎喜歡生活在攝氏20至30度、濕度60到80％的環境，台灣的換季時節正利於塵蟎生長。此外換季時民眾會更換寢具，若沒有正確清潔，藏匿在寢具及衣物中的塵蟎及牠們的排泄物都會是導致過敏的物質。

解析二⟫抗過敏飲食大補帖

對抗過敏的方法有幾種，除了減少接觸過敏原之外，還能使用抗組織胺藥物來治療症狀，但這些都屬於「治標」的方法，更重要的是透過飲食來「治本」調節免疫系統，養出好體質，從根源解決過敏問題！

整理一⟫9大抗過敏營養素、食物

根據Nutrients期刊2023年一篇研究指出，飲食與過敏有著極大的關係，高熱量、高脂肪、高加工食品會增加氣喘及過敏性鼻炎的風險；而攝取足夠膳食纖維與微量營養素則能有效減輕過敏症狀。

1.維生素A：可維持皮膚、黏膜完整性，幫助減少外來物入侵，也可刺激調節T細胞，幫助維持身體對過敏原的免疫耐受性。飲食可吃：豬肝、南瓜、地瓜、胡蘿蔔。

2.維生素D：具有調節免疫的作用，充足的維生素D可降低過敏性鼻炎風險及異位性皮膚炎的嚴重度。飲食可吃：雞蛋、鮭魚、鰻魚、強化牛奶、日曬乾香菇。

3.維生素E：具有抗發炎的功效，於動物實驗發現給予維生素E可降低組織胺78％，並減輕過敏性鼻炎與氣喘症狀。飲食可吃：堅果種子（葵瓜子、黑芝麻、花生、杏仁）、酪梨、全穀雜糧。

4.鋅：補充鋅可幫助降低身體發炎情形，並幫助調節型T細胞分化，缺乏鋅則會增加過敏疾病的風險。飲食可吃：牡蠣、牛肉、南瓜籽。

5.鐵：鐵除了與造血有關外，免疫細胞中也需要鐵來維持其活化狀態。飲食可吃：豬血、蛤蜊、紅莧菜、豬肝。

6.膳食纖維：膳食纖維可透過被腸道細菌代謝產生的短鏈脂肪酸（如：丁酸）來預防過敏性氣喘及異位性皮膚炎等過敏問題。飲食可吃：黑木耳、菠菜、地瓜葉、香菇、海帶、青椒。

7.ω-3脂肪酸：ω-3脂肪酸對於過敏性疾病具有一定的保護作用，補充ω-3脂肪酸可幫助改善皮膚屏障功能，減輕過敏性鼻炎症狀，也可減輕一些皮膚搔癢問題。飲食可吃：鯖魚、秋刀魚、亞麻籽油、核桃。

8.柚皮素：柚皮素主要存在於柑橘皮中，可抑制TSLP（會誘導過敏性發炎的細胞激素），進而預防過敏性疾病。飲食可吃：柳丁、橘子、葡萄柚。

9.槲皮素：可降低發炎反應，減少血清中IgE和Th2相關細胞激素，降低發炎浸潤情形與過敏性鼻炎症狀。飲食可吃：洋蔥、青椒、蘆筍、蔓越莓、藍莓。

整理二⟫緩解過敏的保健食品

1.魚油：富含ω-3脂肪酸，這些脂肪在體內會代謝成具有特定抗發炎、減少過敏作用的前列腺素與白三烯素等，幫助我們改善過敏症狀

2.益生菌：好的腸道菌也能造就好體質，有些菌株具有調節過敏的功效，除了目前食藥署審核通過具輔助調整過敏體質功能的特定益生菌、優酪乳（總乳酸菌）等，也可觀察一下一些日常保健用的益生菌是否含有副乾酪乳酸桿菌（LP菌）等能調整體質功效的菌種！

結語⟫

換季過敏使許多人深受其害，建議民眾要注重日常飲食中的營養素攝取，逐漸培養好體質，同時注意遠離環境中的花粉、塵蟎等過敏原，才能讓抗過敏的效果事半功倍。

