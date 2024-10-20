男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎　醫教分辨方法

▲男友陰莖上冒出白白一粒一粒，嚇壞女網友。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

有女網友驚見男友GG上冒出「白色點點」，焦慮地求問，「那個是性病嗎？」對此，泌尿科醫師顧芳瑜說明，一般是「珍珠丘疹」，長的和菜花很像。他分享，區分兩者的方法是，菜花的表面呈現不均勻、凹凸不平；而珍珠丘疹的疹子表面光滑，就像一顆顆珍珠戴在陰莖上，「這不是病，所以不用擔心，這不會傳染」。

顧家醫療總院長顧芳瑜醫師曾在《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》粉專衛教指出，珍珠丘疹是一種生理性的自然異變，通常在陰莖、龜頭、冠狀溝緣部位以「表面光滑且排列整齊」出現。其可能與包皮過長 、個人衛生狀況、分泌物和污垢的堆積摩擦等原因有關，但不會引起特殊症狀，也無礙健康或具傳染性，因此不需要特別治療。

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顧芳瑜說，因為珍珠丘疹的體積小，因此在愛愛過程中應不至於產生特殊感覺。若想消除它，他建議可使用雷射，將一顆顆全部燒掉，同時也可考慮一起割包皮，因為通常包皮較長者，因龜頭位處環境較為悶熱，可能就會產生珍珠丘疹的問題。

▲珍珠丘疹常被與菜花搞混，醫師強調「那不是性病、不會傳染」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

至於常常和珍珠丘疹搞混的菜花，顧芳瑜說明，也就是由人類乳突病毒（HPV）感染所導致的性傳染疾病「尖銳濕疣」，主要透過性接觸傳染，是一種潛伏期長、復發率高的病毒性疾病。菜花大多會像疣一樣，發生在男、女生殖器或肛門周圍，若未及時治療，疣體會增多、增大，甚至有癌變的可能。

顧芳瑜進一步解釋，珍珠丘疹與菜花最大的相似處為治療後仍會復發，曾碰過有個案在不到半年的時間，來燒了3、4次的菜花，因為該病毒具有潛伏期，當免疫力低下時，可能又會在不同部位出現。菜花究竟該如何預防？他提醒，因HPV病毒不只藉由性行為傳播，也可能附著於物體表面，雖然全程使用保險套的性行為可減少菜花發生，但仍建議可施打HPV疫苗、增加多重保障。