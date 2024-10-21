午休趴睡完「眼前糊一片」！　醫揭3危害：青光眼風險飆

▲午休趴睡容易壓到眼睛，造成短暫的視力模糊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

很多人應該都有午休時趴著睡覺的經驗，無論你是在上班還是在念書，很多人都會習慣中午的時候趴在桌上小睡一下。但是，很多人應該也有過，午睡起來卻視力模糊的經驗，那到底是為什麼會這樣呢？

趴著午睡起來看不清楚 視力模糊3原因

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1、眼壓上升：趴著睡覺時，頭部的姿勢和重力的影響，會導致眼壓暫時升高。眼球的正常運作，依賴於穩定的眼壓，來保持清晰視野。重點是，根據醫學研究，眼壓的變化不僅影響到短期的視力，還會增加青光眼的風險。青光眼是因眼內壓持續升高，而引發的視神經損傷疾病，若未能及時控制，可能導致不可逆的視力損失。

2、血液循環受阻：趴著睡時，臉部與手臂、桌面接觸的壓力，會影響到眼睛和臉部的血液循環。血液循環受阻，導致眼睛的氧氣和營養供應減少，這也會影響視覺功能。當血液循環逐漸恢復，視力也會隨之改善，因此大多數人在幾分鐘後就會發現視力逐漸恢復正常。

3、角膜變形：長時間趴著午睡，眼睛被壓迫，角膜可能會因此變形。當角膜受壓變形時，光線進入眼睛的折射角度，會發生變化，導致光線無法準確地聚焦於視網膜，這就是為什麼在起床時感到視線模糊。而這種變形通常是暫時的，一旦角膜恢復原狀，視力也會恢復。

眼科體系羅英源總院長提醒，需要趴著睡一下的時候，一定要注意不要壓迫到眼球，長時間的壓迫可能會造成視力永久的損傷。

如何減少趴著午睡引起的視力模糊 ？

1、改變午休姿勢：避免長時間趴著午睡，選擇平躺或仰臥的姿勢，這可以減少對眼睛和臉部的壓力，幫助維持正常的血液循環和眼壓。另外，一定要注意不要壓迫到眼球，長時間的壓迫可能會造成視力永久的損傷。

2、適度眨眼與使用人工淚液：在醒來後，可以通過頻繁眨眼或使用人工淚液，來幫助眼睛恢復正常潤滑，從而加快視力的恢復。

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