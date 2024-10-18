催生研議擴大人工生殖補助對象　衛福部：正討論3族群脫鉤處理

▲懷孕示意圖。（圖／CFP）

文／中央社

少子化且老化嚴峻，行政院政委陳時中協調研議擴大人工生殖補助對象。衛福部次長林靜儀今天說，人工生殖法修法中，是否讓單身女性、女同志配偶與代理孕母脫鉤處理，持續討論。

人工生殖法修法如火如荼，林靜儀接受媒體電訪說明，草案在今年7月13日完成預告後，收到600多條意見，尤其在代理孕母疑慮方面，婦女與性別團體回應相當踴躍，整理到一定程度後將送行政院評估。

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面對台灣人口結構拉警報，少子化、老化更嚴峻，國發會昨天發布「中華民國人口推估（2024年至2070年）」指出，行政院政務委員陳時中偕同相關部會共同研議強化因應策略，包括研議擴大人工生殖補助對象等。

目前人工生殖法補助對象，林靜儀解釋，僅限夫妻才能使用人工生殖科技，而在收到的意見中，多數傾向建議把單身女性、女同志配偶與代理孕母脫鉤處理，讓有心生育的女性能透過人工生殖方式擁有自己的小孩，同時獲得補助，畢竟代理孕母爭議較多，但尚無定調。

林靜儀強調，台灣各界鼓勵支持想要生育的女性，是一個可以思考的方向，她曾在演講時遇到單身女性聽眾強烈表達生小孩的意願，卻因現行法令規定要夫妻，反而影響這些女性使用人工生殖的可能，這只是她個人有聽到這樣的意見，根據國健署與衛福部長邱泰源接下來對政策看法，修法持續研議中。

衛生福利部預告人工生殖法修正草案，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。