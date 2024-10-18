下體悶！工程師一低頭…整顆「爬滿藍蚯蚓」變形了

▲一名工程師下體悶悶的，低頭驚見整顆睪丸「爬滿藍色蚯蚓」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名35歲工程師長時間久坐使用電腦，總覺得下體悶悶的，某天低頭竟驚見蛋蛋上竟爬滿「藍色蚯蚓般」的突起血管，當場被嚇壞，緊急求診確診為「精索靜脈曲張」。泌尿科醫師顧芳瑜指出，其為常見於年輕男性的疾病，成年男性中約有15%人會發生，而精索靜脈曲張可能是導致男性不孕的其中原因之一。

顧家醫療總院長顧芳瑜醫師說明，精索靜脈曲張發生於睪丸的靜脈血管，其中靜脈的瓣膜發揮著防止血液逆流的重要功能，當這些瓣膜因某些原因受損，恐造成血液逆流，進而引發靜脈的曲張與擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧芳瑜說明，受到人體生理結構的影響，精索靜脈曲張通常好發於左邊睪丸，其症狀可分成三級，一級需要透過仔細觸診才能摸到；二級則是休息狀態下觸診可摸到，但肉眼不可見；三級為肉眼輕易可見。

精索靜脈曲張恐是男性不孕的其中一個原因。顧芳瑜解釋，男性不孕的幾個主要原因中，大概有20～40%的機率與精索靜脈曲張有關，因為陰囊腫脹時使得睪丸散熱不佳，進而影響精蟲的活動力，造成睪丸疼痛（蛋疼），嚴重一點則可能釀成不孕。

▲嚴重的精索靜脈曲張恐導致不孕。（示意圖／視覺中國）

然而，顧芳瑜表示，如果是單純睪丸外觀有膨大的血管，但沒有任何不舒服是不需要治療的。他也分享一個簡單易行的改善方法，可以自己在家準備一臉盆的室溫冷水，每天洗完澡後將睪丸泡在冷水內15～20分鐘，有機會讓睪丸降溫並降低疼痛感，持續1～2個月，可能讓精蟲品質恢復得不錯。

此外，顧芳瑜也提到，可以用藥物輔助，通常是以口服消炎止痛藥為主，也有少數幫助靜脈曲張的口服藥，大部分輕微的精索靜脈曲張，都可以依靠口服藥物緩解不適。假設冷水坐浴及口服藥都無法解決時，才會建議做手術，手術目的是紮掉膨大的血管以減緩症狀，但目前沒有任何一種手術方式，可完全避免精索靜脈曲張復發。