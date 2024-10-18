高密度膽固醇真的是「好」膽固醇嗎？心臟專科醫師解答

▲許多臨床研究證實，過高的LDL-C會增加心肌梗塞、中風等血管阻塞疾病風險。（示意圖／達志影像）

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文／常春月刊／黃晨祐 (國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師)

心臟科診間常有病人提問：「醫師，我的壞膽固醇(LDL-C)偏高，但是好膽固醇(HDL-C)也高，這樣是不是就不用吃藥了?!」如果您有膽固醇問題，也有這樣的想法，就要特別小心了！

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醫學上關於膽固醇的研究，我們對於LDL-C的了解遠比HDL-C多很多。許多臨床研究證實，過高的LDL-C會增加心肌梗塞、中風等血管阻塞疾病風險；若能降低血液中LDL-C，則可大幅減少上述風險發生。就心臟血管風險預防來說，LDL-C的控制目標則是因個人風險而異，越是高風險族群，LDL-C的控制必須更嚴格，才能達到降低心血管事件的發生。

根據最新指引，糖尿病族群LDL-C目標要低於100 mg/dl；嚴重冠狀動脈心臟病、頸動脈狹窄或是下肢動脈阻塞疾病建議低於70 mg/dl；多次心肌梗塞或心肌梗塞的糖尿病患者建議低於55 mg/dl。

過往流行病學研究發現，HDL-C數值和心血管風險呈現反向相關，但因果關係未能確立。近年用較精準的孟德爾隨機化大數據分析顯示，HDL-C和心血管發生風險降低並沒有顯著相關，只是臨床上LDL-C過高時常伴隨HDL-C偏低的情況。

另外，在部分新藥臨床試驗中也發現，單獨提升HDL-C而不影響LDL-C或載脂蛋白ApoB時，無法降低任何心血管事件風險，也無法延緩動脈粥狀硬化的進展。而另外一項2024年刊登在美國心臟醫學會的研究指出，追蹤超過1萬名的高血壓病人，和HDL-C介在40至80mg/dl間的族群相比，HDL-C超過80mg/dl和HDL-C小於40mg/dl的病人都有較高心血管死亡、心肌梗塞和腦中風的機會。HDL-C對人體是否真的是「好」的膽固醇，需要進一步的研究釐清。

台灣民眾風行保健「食」品，卻對兼具安全和療效的「藥」品卻充滿擔心。高膽固醇病友若想減藥或停藥，建議先經醫師專業評估後再做決定。

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