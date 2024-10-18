去年786名新生兒揪出聽損　醫：出生後72小時篩檢「防影響語言」

▲國民健康署「聽見世界的美好，黃金72小時篩檢期」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內提供全面新生兒聽力篩檢，每年約發現800名聽力損失寶寶，若未及時發現與處理，將影響孩子的語言發展及社交互動能力。國健署提醒，新生兒應該在出生後黃金72小時進行篩檢，而通過篩檢者也仍要持續注意是否有遲發性聽損，家長要多觀察寶寶，若在3至6個月大時，是否對環境中的聲音表現興趣，若有異常情況應該盡快檢查釐清。

聽力損失相對其他疾病隱形，家長難以透過日常觀察發現新生兒的聽力問題。國民健康署副署長魏璽倫指出，我國自101年全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務，覆蓋率維持在9成以上，統計112年新生兒聽力篩檢共13萬4,082人，篩檢率達98.9%，並且發現有786位聽力損失兒童。

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台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，聽力連帶會影響其他發育，新生兒應該在出生後黃金72小時進行篩檢，如果沒有過關，一定要複檢追蹤釐清是否「過關」還是「確診」，在3個月大前及早診斷，6個月大前接受聽語療育。

今年1歲8個月的樂樂，出生3天內接受新生兒聽力篩檢「未通過」，最後確診聽力損失。樂樂媽媽說，自己當下腦子一片空白，不斷google找資料，眼淚還直流，還好樂樂在2個月大開始配戴合適輔具並配合醫師安排定期療育追蹤，現在對外界的聲音有良好反應。樂樂媽媽以自身經驗對發現孩子聽損的家長喊話「不要擔心，這個世界會幫你」。

新生兒聽力篩檢通過並不代表孩子未來不會有聽力問題，彭純芝提醒，有部分孩子可能會因為遲發性聽損或中耳炎、外傷、腦膜炎、感染等因素造成聽力受損。因此，家長仍需多留意孩子聽力狀況，若至3歲、4歲甚至更晚才發現孩子有聽力損失狀況，可能會影響孩子的溝通、認知、閱讀及社交，導致發展比同年齡的孩子較為落後。

國健署婦幼健康組簡技林真夙表示，家長可以透過「兒童健康手冊」中的「聽力簡易居家行為量表」，檢視及觀察孩子對聲音的反應及語言表現，例如：寶寶在3至6個月大時，是否會對環境中的聲音表現興趣；7至12個月大時，喜歡玩會發出聲音的玩具；1至2歲大時，可以說簡單的單字（如：爸爸、媽媽）。

此外，如發現家中3至4歲孩子有語言落後、講話不清楚或電視經常開很大聲、常聽不到家人叫喚等狀況，應提高警覺並儘早帶孩子就醫檢查，尋求耳鼻喉科醫師檢查是否有聽力問題，避免錯失學習語言的先機。

國健署表示，目前全國總共有259家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，其中有64家提供新生兒聽力確診服務，透過及早的篩檢和治療，早期發現幼童的聽力問題，予以適當的治療和復健，才能讓聽力損失的寶寶在生命初期獲得專業的聽覺照護，保障每個孩子的健康發展。