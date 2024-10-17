孫安佐遭爆打毀容　醫曝「塌鼻修復」難度：嚴重恐影響呼吸

▲孫安佐參加拳賽遭重擊，傷勢情況曝光。（圖／記者孟育民攝）

記者洪巧藍／台北報導

星二代孫安佐在拳賽中遭重擊，滿臉鮮血落敗，後來出面時鼻青臉腫近乎「毀容」，受傷情況引發外界關注。醫師指出，拳擊比賽中，鼻子作為面部最突出且無法完全保護的部位，極易受到撞擊，最常遇到「塌鼻」與「歪鼻」個案，所幸現在相關技術都可以達成重建恢復，但也強調，鼻部外傷的影響不僅是美觀問題，還可能影響呼吸功能。

三軍總醫院耳鼻喉部暨醫美中心醫師孫萬烜表示，醫院收治不少拳擊等高接觸運動受傷個案，又以鼻部受傷最常遇到。因為在拳擊比賽中，選手通常會佩戴牙套以保護牙齒，但鼻子作為面部最突出且無法完全保護的部位，極易受到撞擊。孫安佐拳擊比賽受傷後，鼻部似乎有明顯的撞擊痕跡，可能出現了歪曲、扭曲或塌陷的情形。

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▲孫安佐奮戰滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

所幸現在打斷鼻樑不難救，孫萬烜指出，對於較輕微的鼻部扭曲，能通過內復位技術，使用特殊器械從鼻道將鼻骨復位。然而，若鼻骨發生粉碎性骨折，導致整個鼻子塌陷或嚴重扭曲，則可以進行鼻部重建手術，現在也有很多材料可以使用，包含人工骨、自體肋骨等，都可以達到很好的效果。

孫萬烜強調，嚴重鼻部外傷恐怕會影響呼吸功能，導致鼻塞、睡眠呼吸中止甚至缺氧等狀況，所以重建不是只有外觀美感，鼻腔內部結構的修復也相當重要，必須確保患者能夠恢復正常呼吸功能，保持內部呼吸道暢通。

至於面部腫脹及疤痕的處理，孫萬烜建議，通常會在前3到5天建議處於急性期要進行冰敷，以減輕急性腫脹，讓發炎反應不要太激烈。等約一周之後再使用熱敷促進血液循環，加速腫脹的消退。在縫合上，會使用最細緻的針線進行，確保傷口癒合後的疤痕最小化，並會在傷口穩定後建議使用除疤凝膠進一步改善疤痕。