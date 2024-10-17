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蛀牙成舌癌元兇！歌手切1／3舌　醫：恐因咬合不正、潰瘍

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

文／每日健康

42歲南韓歌手鄭美愛（音譯，정미애）於2019年參加選秀節目《Miss Trot Tomorrow》奪下亞軍，2021年卻被診斷出罹患舌癌第三期，必須切除3分之1的舌頭保命，演藝事業被迫喊卡，而她罹癌原因之一，竟是因為蛀牙。對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，蛀牙引起的咬合不正或是尖銳面會摩擦舌頭，導致反覆的口腔潰瘍出血，在長時間的物理刺激下，就有可能造成癌變，若口腔潰瘍在同一個位置超過2週沒有好，建議找耳鼻喉科醫師確認看看是不是異常的病變。

陳亮宇醫師說明，口腔癌的主要成因是因為反覆的黏膜受傷刺激，導致細胞增生的時候產生變異，而蛀牙引起的咬合不正或是尖銳面會摩擦舌頭，導致反覆的口腔潰瘍出血，在長時間的物理刺激下，就有可能造成癌變。

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陳亮宇醫師提到，舌癌是口腔癌的一種，大部份都是扁平細胞上皮癌，就是由黏膜表面長出，初期會有潰瘍（同一個位置的潰瘍）或是堅硬的腫塊，甚至會有出血的可能（帶血的口水），所以要注意，如果口腔潰瘍在同一個位置超過2週沒有好，建議找耳鼻喉科醫師確認看看是不是異常的病變，目前口腔癌的治療還是以手術切除為主，存活率效果最好，也有放射治療與化學治療等可以輔助。

陳亮宇醫師直言，在台灣，口腔癌很常見，若有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，最好定期做口腔黏膜篩檢，以防止化學性的刺激導致口腔黏膜病變；若有牙齒咬合不正、蛀牙問題，就應請牙科醫師幫忙改善，以免刮傷口腔黏膜。

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關鍵字： 每日健康 舌癌 蛀牙

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