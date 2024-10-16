矽膠產品淡疤、防蟹足腫！醫示警「錯誤使用時機」：恐滋生細菌

▲醫師指出，疤痕處理矽膠產品可幫助淡疤和預防蟹足腫。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

受傷後為避免留疤，很多人會使用疤痕處理的醫療器材，如「矽膠凝膠」或「矽膠貼片」，主要是含矽成分的產品能軟化疤痕，且能預防疤痕擴散，降低蟹足腫發生的機率。但醫師提醒，除疤類產品不能在「傷口未癒合時」使用，反而可能造成細菌滋生。

台大醫院皮膚部兼任主治醫師王修含說明，疤痕處理的矽膠「凝膠」和「貼片」產品，主要是利用所含成分的特性，於疤痕表面形成密閉的防水層，讓疤痕處保持濕潤環境，並經連續使用一段時間（通常需3到6個月以上），以軟化疤痕。

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凝膠款產品，可塗抹於臉部、關節或其它不適合用貼片款產品的部位，外觀顏色透明且不會有脫落的困擾；貼片款則能大面積密著貼附疤痕，附加提供加壓效果。

針對蟹足腫問題，王修含表示，主要是因纖維母細胞不正常增生，使疤痕向外擴大長成螃蟹腳，除不美觀外，常伴有紅腫、搔癢及刺痛，「疤痕處理矽膠產品」是利用矽膠緊密貼合在皮膚上加壓傷口避免疤痕突起，以達到預防疤痕增生，但這類產品不可用於未癒合傷口，皮膚若有癢疹、水泡、破皮等現象，應暫停使用並就醫檢查。