ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

矽膠產品淡疤、防蟹足腫！醫示警「錯誤使用時機」：恐滋生細菌

▲疤痕增生,蟹足腫,傷口治療。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫師指出，疤痕處理矽膠產品可幫助淡疤和預防蟹足腫。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

受傷後為避免留疤，很多人會使用疤痕處理的醫療器材，如「矽膠凝膠」或「矽膠貼片」，主要是含矽成分的產品能軟化疤痕，且能預防疤痕擴散，降低蟹足腫發生的機率。但醫師提醒，除疤類產品不能在「傷口未癒合時」使用，反而可能造成細菌滋生。

台大醫院皮膚部兼任主治醫師王修含說明，疤痕處理的矽膠「凝膠」和「貼片」產品，主要是利用所含成分的特性，於疤痕表面形成密閉的防水層，讓疤痕處保持濕潤環境，並經連續使用一段時間（通常需3到6個月以上），以軟化疤痕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凝膠款產品，可塗抹於臉部、關節或其它不適合用貼片款產品的部位，外觀顏色透明且不會有脫落的困擾；貼片款則能大面積密著貼附疤痕，附加提供加壓效果。

針對蟹足腫問題，王修含表示，主要是因纖維母細胞不正常增生，使疤痕向外擴大長成螃蟹腳，除不美觀外，常伴有紅腫、搔癢及刺痛，「疤痕處理矽膠產品」是利用矽膠緊密貼合在皮膚上加壓傷口避免疤痕突起，以達到預防疤痕增生，但這類產品不可用於未癒合傷口，皮膚若有癢疹、水泡、破皮等現象，應暫停使用並就醫檢查。

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

關鍵字： 疤痕 蟹足腫 淡疤 矽膠產品

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常

GG多大才算大？　醫公布「PR值90尺寸」：是巨根

防埃及斑蚊北港過冬！莊人祥赴雲林共商防治計畫　拚下月起執行

不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

新北再增1例本土登革熱！衛生局警告「孳生源不清」罰3千

詹宏達肝癌病逝！醫示警「初期像感冒」　5危險因子注意了

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

日本藥妝店掃貨！狂搬漢方腸胃藥　回家赫見全都「台灣製」

「骨鬆」是無聲殺手　醫曝「7大高危險群」：恐害失能致命

矽膠產品淡疤、防蟹足腫！醫示警「錯誤使用時機」：恐滋生細菌

讀者迴響

回到最上面