巧克力有蟲「美國容許60隻」　食藥署曝台灣規定：肉眼可見就違規

▲有網友在好市多買巧克力，回家發現有白蟲蠕動。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多商品消費心得分享區）

記者趙于婷／台北報導

網友日前在臉書抱怨，在好市多買的巧克力竟藏有白蟲蠕動，不過根據美國食品藥品監督管理局規定，每100克的巧克力中，含的蟲子沒超過60隻，就符合衛生條件，對此，衛福部食藥署表示，台灣標準規定不能出現污染以及肉眼可見的異物或蟲體等，業者必須限期改正，若限期不改可處新台幣3萬至300萬元。

有網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」PO出照片，其中一顆已拆開包裝的巧克力上，底部出現兩個小孔洞，而孔洞中疑似藏有白蟲，讓原PO也驚恐表示，「好市多買的巧克力裡面居然有蟲蠕動，嚇死我了」。

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對此，衛福部食藥署食品組副組長蕭惠文指出，美國規定100克巧克力含蟲沒有超過60隻，就符合衛生條件，但進口食品要符合我國規定，根據台灣規定，市售巧克力產品中，如果有肉眼可見的蟲體，就已違反食安法第17條的「一般食品衛生標準」，業者需針對產品做適當的措施，如果無法處理就要沒入銷毀。

蕭惠文表示，目前業者則依食安法第48條規定限期改正，限期不改可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。而針對販售的巧克力出現白蟲，台灣好市多今（16日）也回應，巧克力本身原料屬植物性，建議注意存放環境，如拆開應儘快食用，若對商品有任何疑慮，也歡迎到賣場或聯繫客服中心，將竭誠提供會員協助。