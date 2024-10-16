三角眼讓視覺年齡老10歲！ 醫推2術式順便消除抬頭紋

圖文／每日健康

進入輕熟齡階段後，面部難免會出現眼皮眉尾下垂、額頭鬆弛，以及皺眉紋路加深等困擾。萊佳形象美學診所林漢琛醫師表示，針對前額、眼尾眉尾的鬆垮下垂，僅透過眼皮手術無法帶來較顯著的效果；以目前最新的醫美技術來看，「隱痕提眉」、「新式內視鏡前額拉皮」等術式有望幫助愛美者重展明亮眼神。

曾赴加州大學爾灣顏面整形外科進修的林漢琛醫師指出，相較於傳統的拉皮手術，「隱痕提眉」更能彰顯術式的效果，關鍵在於透過藏在顳側髮際線內的小切口，利用HD高解析度內視鏡放大手術視野，有助於提升組織剝離的精準度，免去大範圍的傷口和不必要的組織傷害，且還能一併處理「三角眼」、「眉尾下垂」、「眼角下垂」等上眼老化困擾。

林漢琛醫師補充，「隱痕提眉」的原理在於將筋膜層以上至真皮層的結構，回歸至正確位置並收緊，達到拉提與緊實的目的，讓眉尾回到自然舒服的位置。值得一提的是，該術式的維持時間可達數十年之久，大幅降低臉部的鬆弛問題，進而達到面部年輕化的目標。

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長期飽受眉壓眼困擾 「新式內視鏡前額拉皮」找回好精神

「上臉的老化問題，必須採取全面性的評估！」林漢琛醫師指出，包括眉毛位置、眼皮鬆弛程度、眼角的狀態等，都必須在術前仔細評估，若前額鬆弛狀況嚴重，合併有「眉壓眼」的狀況，此時得同時考慮眉頭、眼尾進行大幅度調整，光靠「提眉手術」並不足以改善。 林漢琛醫師進一步解釋，所謂「眉壓眼」即為眉毛到眼睛的距離太近，嚴重的個案甚至有距離小於1公分的情況。若合併有前額鬆弛的困擾，「新式內視鏡前額拉皮」將有助於愛美人士解決眉壓眼的問題，讓上臉部的顏值獲得進一步的提升。

切口小、術後不影響外觀 隱痕提眉手術還能改善抬頭紋

有別於一般常見的五爪拉皮，「新式內視鏡前額拉皮」藉由隱藏在髮際線內的小切口，用內視鏡去達到多層次、跨韌帶的復位拉提，一併改善抬頭紋困擾。

▲萊佳形象美學診所林漢琛醫師指出，顏面老化的問題， 還是必須經過整體的評估，尋找適合的解決方式，才能帶來滿意的成果。

林漢琛醫師指出，該術式並非單純依靠醫材植入物的拉力，維持時間同樣能達數十年，加上隱痕切口小，術後不影響外觀，讓愛美者找回青春的同時，也不需擔心會留下疤痕。無論是「隱痕提眉」或「新式內視鏡前額拉皮」都已取代傳統大傷口的前額拉皮，尤其目前醫學美容的技術，不僅手術風險低、恢復期較短，且能夠幫助求美者實現心中理想的面貌。

林漢琛醫師也提醒，顏面老化的根本原因，不外乎與「鬆弛跟下垂」、「流失與凹陷」有關，藉由微整、儀器治療、臉部年輕化手術等互相搭配，同時進行上臉、中下臉以及頸部的全面評估，才能帶來滿意且自然的成果。

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