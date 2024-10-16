鎘暴露恐加重新冠病情！長庚研究：尿液中濃度越高、預後越差

▲邱立忠副教授(前排左)、顏宗海主任(前排右)與研究團隊。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎研究又有新發現！林口長庚醫院今（16）日公布最新研究成果，該院呼吸胸腔科及臨床毒物中心跨領域研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度比輕症者高，且濃度越高，臨床預後越差。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，常見鎘污染來源除了職業暴露及抽菸外，飲食暴露也是一個重要的污染源，提醒民眾注意防範。

林口長庚呼吸胸腔科副教授邱立忠與顏宗海主持的這項臨床研究，總共納入574位新冠肺炎確診患者，252位為重症、322位為輕症，其中68位死亡，死亡率為11.8%。經由統計分析發現，相較於輕症患者，重症患者的尿液中鎘濃度較高(10.5比0.9 ug/g)、平均年齡較大(70.9比50.5歲)、血液中的發炎指標如C反應蛋白 (106比1.3mg/L)，以及白血球介素6也較高 (31.2比2.3pg/mL)。

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研究團隊也將重症患者依其尿液中的鎘濃度高低平均分為4組，結果發現尿液中鎘濃度較高的組別，因血氧濃度過低需使用呼吸器比例較高(尿液中鎘濃度由高至低組別：81.0%、60.3%、49.2%、46.0%)，同時也會出現較高的死亡率(尿液中鎘濃度由高至低組別：41.3%、27.0%、19.0%、20.6%)，證明了鎘的暴露與新冠肺炎的疾病嚴重度息息相關；相關研究成果已刊登在2024年3月的國際知名期刊「環境健康(Environmental Health)」。

顏宗海表示，鎘是一種有毒金屬、環境污染物，和國際癌症研究機構公告的第一級致癌物，為人類確定致癌物。鎘污染會增加肺部疾病、心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡的風險。過量的鎘暴露會引發人體異常發炎和免疫反應，甚至會造成器官永久損傷。

鎘污染是目前相當熱門的環境醫學課題，鎘也是提煉鋅的副產品，經常用來作鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠之穩定劑。顏宗海指出，相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收，所以除了職業暴露及抽菸外，飲食暴露也是一個重要的污染源。

顏宗海表示，鎘主要經由尿液代謝，生物半衰期極長，為一個蓄積性的毒物。血液中的鎘半衰期約為75至128天，腎臟中的鎘半衰期則可長達6至38年，因此，尿液中的鎘濃度可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。而為了減少鎘污染的機會，呼籲一般民眾除了戒菸、避免空氣污染暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。