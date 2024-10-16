台大發表全球首創胃癌、大腸癌同時驗　二合一糞便篩檢將推至全國





▲台大團隊全球首創新型二合一胃癌、大腸癌防治模式，榮登JAMA醫學雜誌新篇章。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一次篩檢就可以防兩種癌！台大醫院發表全球首創新型態胃癌、大腸癌二合一篩檢模式，透過與彰化縣衛生局合作試辦，經過10年追蹤，不但民眾參與篩檢率上升，胃癌發生率、大腸癌死亡率降低約3成，成果刊登於《美國醫學會雜誌》JAMA頂尖期刊，獲得國際肯定。衛福部今年已經在彰化之外9縣市進行試辦二合一篩檢，後續也將擴大至全國。

台大醫院今日舉辦記者會發表成果，本身為腸胃科研究權威的台大醫院院長吳明賢表示，幽門螺旋桿菌為胃癌及消化性潰瘍的主要原因，為國人常見的疾病，除菌治療可以改善胃部健康，但多數幽門桿菌帶菌並沒有明顯症狀，臨床上常見有症狀才就醫，往往延誤治癒先機。

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台大醫學研究部副主任李宜家指出，消化道癌症的防治是全球關注的焦點，雖然WHO已認定幽門桿菌為第一級致癌因子，但如何將幽門桿菌篩檢引入篩檢政策，仍缺乏有效率的模式，台大團隊這次的研究成功提出解方「一次動作，可以同時達成兩個疾病防治的雙重目標」。

▲台大醫學研究部副主任李宜家說明成果。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院團隊與彰化縣衛生局、衛福部國健署、台大公衛學院合作，自2012年開始在彰化試辦為期12年的「二合一糞便篩檢計畫」，李宜家說明，這是在國家傳統大腸癌糞便潛血的基礎上，額外提供幽門桿菌糞便抗原的檢查，進行組織性的幽門桿菌篩檢與根除計畫，2014起擴大規模，和彰化醫療院所、衛生所進行大型的務實性隨機分派試驗(pragmatic randomized clinical trial)，最後於2023年對照國家癌症登記、死亡統計評估整體效益。

結果顯示，相較於傳統單一糞便潛血篩檢，二合一附加幽門桿菌檢查提升了民眾的篩檢參與率達14%，連帶讓過去沒有參加大腸癌篩檢的人也有意願加入。參與二合一糞便篩檢者胃癌發生率可以降低32%，大腸癌死亡率降低28%。幽門桿菌陽性者轉介接受除菌治療，成功除菌率可達到97%，治癒後再感染率低，糞便潛血陽性者接受大腸鏡檢查，大腸息肉的偵測率也可提高。

李宜家說明，過去幽門桿菌篩檢方式可分為糞便與吹氣，又以糞便較為便宜，但卻可能受限於冷鏈在運送上相對不便；而政府提供大腸癌篩檢已經建立成熟的冷鏈，二合一篩檢就在同一次糞便採檢的過程中，讓民眾同時檢測幽門桿菌抗原以及糞便潛血，不但降低了檢體採集的時間成本，提高了篩檢效率，且都有近九成五的高準確度。

相關成果於2024年10月榮登於《美國醫學會雜誌》JAMA頂尖期刊，獲得務實且可快速用在政策上的評價，對社會有具體貢獻，也深具國際影響力。

政府已宣布明年擴大全國45歲至74歲幽門桿菌糞便抗原檢測。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，除了彰化之外，今年已經有基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣、澎湖縣等9縣市先行試辦二合一篩檢，後續也預計擴大到全國實施。