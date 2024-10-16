亞洲首例！「葉克膜」搬上飛機　載心臟壞死台商返台救命

▲台商搭醫療專機回台救命。（圖／振興醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

53歲台商顏先生在大陸發生心肌梗塞，在當地醫院緊急住院治療，但狀況不佳已出現心衰竭的情形，用上了葉克膜，當時顏太太詢問過多家醫院僅有振興醫院願意收治，院長魏崢立即指派醫師視訊會診，最後醫療專機打造出「飛行加護病房」，載著葉克膜到大陸將顏先生接回治療，而這也是亞洲首例醫療專機用這樣的方式接回患者。

顏太太受訪時指出，8月初和先生通話中，感覺到先生聲音虛弱，他才說近來有頭痛、冒冷汗及食欲不振的狀況，自認為應該是感冒了，當時一再囑付先生一定要去就醫。不過顏太太了解先生的個性，不放心下過了幾天飛到大陸，陪他前往醫院就醫，沒想到一進醫院就出不了院。

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顏太太哽咽透露，當時當地醫師告知先生罹患心肌梗塞，且已經拖了一段時間，病況危急需住院治療，幾天後狀況仍舊未改善，裝上了主動脈氣球幫浦（IABP），由於顏先生的心肌受損嚴重，心臟呈現衰竭的情形，最後還是用上了葉克膜（ECMO）才能續命。

▲顏先生和顏太太一同受訪。（圖／記者趙于婷攝，下同）

「我一定要把他帶回台灣！」顏太太說，當時下定決心要回台治療，但因為先生病情嚴重，打聽很多醫院都不願接手，學護理的女兒跑到振興醫院尋求幫助，魏院長也馬上指派醫師視訊會診，「當時我終於覺得我先生有救了！」

但由於顏先生已經用上了IABP和ECM，要帶著醫療維生儀器回台也是一大難題，所幸在飛特立航空醫療專機協助打造出「飛行加護病房」，在梧棲童綜合醫院急診團隊的護送下，順利在8月20日將病患送抵台北松山機場，下機後快速載送至振興醫院，住進心臟加護病房。而這次國籍航空載送任務也是亞洲使用IABP和ECMO裝備的國籍航空第一例病患。

魏崢指出，患者到院後，施行心導管檢查後，發現他的心肌受損嚴重，心臟超音波檢查顯示心臟功能低到10%左右，是十分嚴重的心衰竭，心臟移植是免不了的，否則會有生命危險，但在等待心臟移植過程中，病情就出現發燒，研判已經有感染狀況，X光也發現肺部霧白，在這種狀況下，就算有了心臟出現恐也無法進行移植。

▲振興醫院院長魏崢。

魏崢說，當時一顆救命的心臟還未出現，感覺已是無路可走了，所以決定放手一搏，做「心伴左心室輔助系統」（LVAS）；他坦言，在顏先生感染嚴重狀況下，這是一個冒險的決定，卻是唯一可以搶救生命的方法，家屬也點頭同意簽下手術同意書。

「後來奇蹟發生了！」魏崢提到，顏先生裝上「心伴左心室輔助系統」的隔天，就可以坐起來了，也不再發燒，肺部感染狀況也明顯改善許多，最終順利出院。

魏崢說明，「心伴左心室輔助系統」是一個可植入病人胸腔中的幫浦，由鈦金屬製成，材質就像電影「鋼鐵人」的人工心臟，除了植入體內的幫浦外，還包括體外的控制器，可充電電池、電池充電器、電源供應器等組件，電池沒電可以充電，再繼續運轉作工，每組電池可為幫浦提供長達17到21小時電力，過去有位病患裝置此一系統已達十年之久，在某種程度上可以取代換心，即使後來等到換心機會也決定不換了。

▲台商經過搶救順利出院。