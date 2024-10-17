他收健檢報告「3項都紅字」：習慣就好！　不久後心肌梗塞了

▲男子健檢報告血壓、血糖和血脂都比標準值高，總說「看到紅字習慣就好」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／常春月刊

59歲吳先生每年定期接受員工健檢，近十年來每次健檢都是相同的結果，血壓、血糖、血脂都比標準值高一些，但還不到需要藥物治療的程度。幾年下來，收到健檢報告之後，他總是說看到紅字習慣就好。不過上個月在歷經一次劇烈胸痛送醫，診斷為急性心肌梗塞並置放冠狀動脈支架手術之後，他很慶幸能逃過死劫，也體認到積極管理三高紅字的重要性。

三高微超標也要注意 恐增代謝症候群風險

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診所副院長康宏銘表示，面對健檢報告，千萬不能因為每年檢查都是紅字就習以為常，特別是三高的異常，即使只是些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性疾病來看待，異常值一項一項的累積帶來的影響是相乘而不是相加。

血脂、血壓、血糖等的異常被統稱為代謝症候群，研究顯示，罹患代謝症候群會增加心血管疾病的風險。而發生原因與生活習慣、飲食有密切的關聯。

康宏銘提到，在三高尚未達須服用藥物程度時，透過飲食、運動、避免菸酒、體重控制等，並配合個管計畫積極控制，維持甚至降低數值，減少用藥的可能。

▲男子未積極控制三高，突發急性心肌梗塞，鬼門關前走一遭。（示意圖／視覺中國）

預測心腦血管疾病發生率，工具多樣化

除了利用一般健檢提供的風險因子來預測將來心腦血管疾病的發生率，也有許多檢查包括動脈硬化指數（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層檢查、腦血管磁振造影等，適當運用這些檢查可以幫助我們直接看到血管的健康狀態，做更積極、更完整的心血管及慢性疾病預防管理。

康宏銘提醒，近年健康管理意識上升，許多人都開始有定期健康檢查的概念，但對於檢查的數值除非明顯異常，常常是看了就放一邊，其實面對健檢報告，即使只是些微超標也要注意，經由醫師綜合評估，瞭解應對的方案，尤其是隨著飲食及生活習慣的轉變，罹患代謝症候群有年輕化的趨勢，年輕族群也別輕忽，在代謝症候群發生的早期，積極面對，降低未來的風險。

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