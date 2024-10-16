GG多大才算大？　醫公布「PR值90尺寸」：是巨根

▲泌尿科醫師公布「PR值90巨根尺寸」。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

「胯下尺寸的大小」攸關男性的面子與尊嚴，就怕自己短於平均值。究竟GG多大才稱得上是「巨根」？泌尿科醫師黃維倫指出，多數人提到巨根，往往只在意長度，卻忘記粗度的重要性，而一篇收錄1.5萬名男性資料的大型研究發現，當長度超過15公分或周長超過13公分，就是PR值90的巨根了。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在粉專分享影片指出，早在2001年就有研究提到，女性對於粗度的感受性，可能較長度還要來得重要，「太短的GG搔不到點，太細的GG塞不夠滿。」

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黃維倫接著說，一篇收錄1.5萬名男性的大型研究分析，勃起時的平均長度大概是13公分，而周長約為11.5公分，當GG長度超過15公分，或周長超過13公分「你就是PR 90的（又稱為百分等級）巨根了。」不過，即使不是巨根也不用擔心，他認為硬度和持久度往往才是成敗的關鍵，呼籲患有性功能障礙的男性別害羞，請盡快至泌尿科門診求診。

▲有研究發現，女性對於粗度的感受性，可能較長度還要來得重要。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

尺寸越長，女性一定越滿意嗎？泌尿科醫師陳忠佐曾表示，根據美國的研究調查，多數女性對陰莖粗度的偏好＞陰莖長度；在一段關係中發生的性行為，也比缺少承諾的性行為更好。陳忠佐說，另也有研究顯示，多數女性不會把陰莖尺寸視為性滿意度的主要因素，情感連結與溝通在兩性關係中更具重要性，而非單純的生理尺寸優先。

陳忠佐接著說，由於大眾媒體、色情作品或流行文化中，可能經常強調陰莖尺寸的重要性，男性在無形中接受這些價值觀，可能不自覺地把尺寸與自身價值或性魅力掛鉤，誤以為陰莖的尺寸直接與「男子氣概」和「性能力」有關，這些誤解會加強對尺寸的焦慮，甚至影響自信心。

如果陰莖粗細低於平均值，陳忠佐提到，臨床上陰莖增長手術效果有限，且有一定的風險性，一般建議可以由陰莖粗度著手，例如常見的異體片陰莖增粗手術 ，使用別人捐贈的皮膚來增加陰莖粗度，持久性好、外觀也相對自然，不易察覺手術痕跡。