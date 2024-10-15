胃癌8成是染幽門桿菌！專家曝「飲食地雷」：少吃醃製、不共杯

▲醫師提醒，如有胃部不適，要儘速就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署110年癌症登記資料顯示，胃癌位居國人10大癌症發生人數第8名，且胃癌患者中有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起。對此，國健署提醒，在飲食上，要「少吃醃製、煙燻食品及生食」，也要「避免共杯、共食」，如果出現腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

國健署指出，感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾以及居住於胃癌高發生率地區的民眾都屬胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。

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在篩檢上，國健署癌症防治組組長林莉茹說明，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式的胃鏡檢查，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療。

另外，國健署也提醒，要遠離胃癌威脅，必須從生活做起，包括「健康飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒和及時檢查」，少吃醃製、煙燻食品及生食，多攝取新鮮蔬果，也要避免共杯、共食，養成使用公筷母匙的習慣。

