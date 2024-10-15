30歲男「臀長腫塊」化膿發臭慘包尿布！竟是罕見自體發炎疾病

▲「化膿性汗腺炎」屬於一種罕見的自體發炎疾病。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

30歲的吳先生多年前就在臀部、腋下及胸口發現幾粒凸起顆粒，還伴隨化膿，起初以為是青春痘，因此沒特別治療，沒想到患處不僅反覆紅腫流膿、疼痛難耐、散發異味，還需墊著多層紗布，甚至要包尿布，才能防止膿汁滲透到外衣褲，就醫檢查才發現是「化膿性汗腺炎」，屬於一種罕見的自體發炎疾病。

收治該病例的台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源指出，化膿性汗腺炎盛行率介於0.05%至4.1%之間，根據統計，發病年齡多介於15至24歲之間，且體型肥胖或是有抽菸習慣者更是高危險族群。

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該疾病的初期症狀為紅腫疼痛的結節，可能可以看見膿頭，多發生於腋下、乳房間、乳下部位、會陰生殖器、腹股溝及臀部等部位，且會反覆發作、化膿流汁，再嚴重則會演變為更大的膿瘍，慢性發炎甚至會形成竇道及難看的疤痕或蟹足腫。

▲台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源。

廖澤源說，化膿性汗腺炎若未適當治療，一旦產生竇道或蟹足腫，除了對皮膚外觀造成永久影響外，治療時間會延長，此外，病灶發炎化膿所散發的惡臭，常使病患被誤解為衛生習慣不佳，遭受異樣眼光，除了飽受患處疼痛外，也承受極大心理壓力。

廖澤源也提到，吳先生經傳統藥物治療效果有限，決定替吳先生向健保申請專案生物製劑治療，是當前對於化膿性汗腺炎極佳的治療方式，當然患者也要同時避免抽菸及控制體重，避免過重過胖，維持良好的生活習慣，以利病症控制。

由於化膿性汗腺炎的症狀與青春痘、發炎或感染的囊腫極為相似，也經常被誤認為蜂窩性組織炎、局部的細菌感染、乳腺囊腫。廖澤源提醒，化膿性汗腺炎必須先經過至少半年到9個月以上的傳統藥物治療，經醫師評估效果有限，才能向健保申請專案生物製劑治療，是一場長期抗戰，因此若發現皮膚有相關症狀，且半年內反覆發作2次以上，務必趕緊就醫。