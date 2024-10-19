婦科醫：愛吃4類食物「恐長子宮肌瘤」　麵包、咖啡都中了

▲患有子宮肌瘤的女生恐出現明顯經痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

你是否曾經聽說過「子宮肌瘤」這個名詞？它到底是什麼？會有什麼症狀？又是什麼原因造成的？很多女性朋友可能都有這些疑問。子宮肌瘤雖然常見，但其實很多人對它並不了解。

子宮肌瘤 常見這些症狀

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新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，子宮肌瘤是女性生殖系統中常見的良性腫瘤，通常生長在子宮的肌肉層，它們大多是無害的，但有時可能會引起一些症狀。肌瘤的大小從豆粒大到西瓜大不等，有些女性可能有多顆肌瘤。

而子宮肌瘤的症狀因人而異，有些人可能完全沒有感覺。張瑜芹指出，常見的症狀包括月經量變多或經期變長、經痛加劇、下腹部疼痛或有壓迫感，有些人可能會感到腰痠背痛，或是頻尿、便祕等問題，嚴重的話，還可能造成貧血或不孕。不過，這些症狀也可能是其他疾病引起的，所以如果出現這些情況，一定要去看醫生做檢查。

子宮肌瘤確切原因不明 與荷爾蒙、遺傳和生活方式有關

張瑜芹說，子宮肌瘤的形成，與女性荷爾蒙特別是雌激素有密切關係。遺傳因素也扮演重要角色，如果家族中有人患有子宮肌瘤，得到機率會比較高。此外，生活習慣如飲食、壓力和肥胖等也可能增加罹患風險。年齡和種族也是影響因素，通常30歲以上的女性比較容易得到子宮肌瘤。

▲均衡攝取各色蔬果，能減少發炎反應。（示意圖／記者李毓康攝）

吃什麼才可以讓子宮肌瘤變小？

雖然沒有特定的食物可以直接讓子宮肌瘤變小，但是調整飲食習慣可能有助於控制肌瘤的生長。張瑜芹分享，主要的原則是減少攝取會刺激雌激素分泌的食物，增加富含纖維和抗氧化物質的食物：

1、增加蔬果攝取：多吃深綠色蔬菜和各種顏色的水果，這些食物富含纖維和抗氧化物質，可能有助於平衡荷爾蒙水平，並減少發炎反應。

2、選擇優質蛋白質：多吃魚、豆類和堅果等植物性蛋白，減少紅肉的攝取。這些食物含有豐富的營養素，可以幫助身體修復和維持健康。

3、留意大豆製品：豆漿、豆腐等大豆製品含有植物雌激素，對某些人可能有幫助，但建議適量食用，並諮詢醫生的意見。

子宮肌瘤吃這些要注意 最好要少碰

子宮肌瘤患者應避免攝取可能刺激雌激素分泌的食物。包括高脂肪的動物性食品、精製糖和含咖啡因的飲料，不過每個人的情況不同，最好諮詢醫生的意見。重點是要均衡飲食，多攝取蔬果和全穀類，保持健康體重。

1、高脂肪食物：紅肉、奶油、全脂乳製品等高脂肪食物可能會增加體內雌激素，建議減少攝取，並選擇低脂或植物性蛋白質來源。

2、精製糖和澱粉：糖果、蛋糕、白麵包等精製食品可能會刺激胰島素分泌，間接影響荷爾蒙平衡，建議選擇全穀類食品代替。

3、含咖啡因飲料：咖啡、茶和含咖啡因的飲料可能會影響荷爾蒙，建議適量飲用，或選擇無咖啡因的替代品。

4、酒精：過量飲酒可能會影響肝臟代謝雌激素的能力，建議限制酒精攝取，或完全戒酒。

子宮肌瘤如何治療？

子宮肌瘤的治療方式要根據肌瘤的大小、位置、症狀和患者的年齡、生育需求等因素來決定。張瑜芹解釋，有些小的肌瘤可能只需要定期追蹤，如果有明顯症狀，醫生可能會建議使用藥物來控制症狀或縮小肌瘤；對於較大的肌瘤或藥物治療效果不佳的情況，可能需要考慮手術。

現在有許多種手術方式，從保留子宮的微創手術到完全切除子宮都有。每種治療方式都有優缺點，要和醫生討論後選擇最適合的方式。

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