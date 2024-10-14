「戒斷症狀」超難熬！戒菸「多做1件事」成功率高3倍

▲醫師提醒，戒菸透過專業協助，可提高成功率。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

戒菸別只靠自己！根據衛福部國健署統計，尼古丁成癮若僅靠個人意志力，戒菸的成功率約5%至10%，若有專業的醫事人員從旁協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的戒菸成功率。醫師也提醒，吸菸者停止吸菸後，4至24小時可能會出現身體不適的「戒斷症狀」，可透過專業評估，提供適切適量的戒菸藥物，幫助降低戒斷症狀的不適。

台北市市長蔣萬安和台北市拒菸大使邰智源（邰哥）在今年7月合體拍攝拒菸影片，呼籲民眾「拒絕菸害 享受純淨生活！」截至9月已有超過11萬人次觀看。邰智源也分享自己年輕時，因好奇在眷村的菸攤買散菸，結果和同儕染上菸癮，但後來算一算，如果每天抽1包菸，每包菸以125元計算，1年至少要花掉約4萬5,000元，省下的菸品費用更可用於與家人出遊、享受美食、犒賞自己或投資理財。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，很多吸菸者都曾經遇過戒菸失敗的狀況。台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎指出，吸菸者停止吸菸後，4至24小時可能會出現身體不適的「戒斷症狀」，症狀在大約戒菸後第3天達到高峰，之後的3至4週內逐漸減弱。

吳岱穎說，戒斷症狀來自於長期使用尼古丁成癮，在停止吸菸後，吸菸者會希望攝入更多尼古丁，這是最開始需要跨過的難關，因此有戒菸需求的民眾可透過具合格戒菸服務醫事人員專業評估，提供適切適量的戒菸藥物，幫助降低戒菸時戒斷症狀的不適。

對此，台北市衛生局黃建華局長表示，根據國健署統計，戒菸如果有專業的醫事人員從旁協助，透過藥物控制及心理支持，可提高至30%的成功率；目前北市衛生局也已結合國健署及北市合約戒菸服務醫事機構，提供戒菸藥物治療、衛教諮詢及免費戒菸專線（0800-636363）等多元便利戒菸管道，相關訊息可至北市衛生局官網「菸害防制專區」查詢。