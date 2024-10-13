「緩解焦慮」多吃9類食物！營養師示警避開3地雷

▲營養師推薦抗焦慮飲食。（圖／好食課提供）

文／好食課

常常覺得心情悶悶的，胃口變差、失眠、疲倦，每個人一定都有心情低落的時候，不論是考試、工作、生小孩，做什麼事情都提不起勁，其實壓力大、焦慮等症狀，都可以藉由飲食及日常生活保養得到改善喔！這次好食課營養師跟您分享緩解焦慮食物有哪些，並整理高鎂食物排行榜，讓您吃出好心情！

緩解焦慮食物有哪些？

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多吃這些：

1.鮭魚：ω-3脂肪酸減少壓力賀爾蒙（皮質醇）分泌，幫助抗發炎，減少焦慮感。

2.綠葉蔬菜：蔬果富含維生素、礦物質、植化素及膳食纖維，有研究發現蔬果攝取與降低憂鬱症風險有關，有助於維持正向心情。

3.堅果：堅果富含鎂、鋅及維生素E，有助於抗發炎及調節免疫，幫助減輕壓力，但也記得要適量吃，因為堅果算是油脂類食物，吃太多也容易增胖。

4.雞蛋：維生素D有助減輕抑鬱、焦慮情形，並減少發炎，降低壓力。

5.牡蠣：鋅有助於降低壓力，並提升睡眠品質，減少焦慮。

6.雞胸肉：色胺酸是血清素合成的必要原料，攝取足夠有助於幫助身體減輕壓力、放鬆心情。

7.地瓜：適度的碳水化合物可促進血清素合成，幫助增加體內血清素濃度，建議可吃地瓜、馬鈴薯等全穀及未精緻雜糧。

8.牛奶：攝取足夠的鈣質，除了可幫助肌肉正常收縮與放鬆，也可穩定情緒，減少壓力。

9.優格：益生菌幫助調整腸道環境，藉由腸腦軸改善情緒問題。

避免吃這些：

1.高鹽食物：長期高鹽飲食增加身體氧化壓力，並導致血壓升高，容易有心血管疾病發生，所以飲食不要貪重口味，也不要常常吃杯麵、洋芋片等高鹽食物。

2.高脂飲食：高脂飲食會造成體重增加與肥胖，增加焦慮問題，建議食物少油炸，以蒸煮炒烤等其他烹調方式代替。

3.精製糖：過多精緻糖會增加脂肪堆積及發炎，也會影響血糖波動，促進焦慮行為。

