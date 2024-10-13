中醫擬納大家醫計畫　健保署：接住百萬未固定就醫三高患者

▲石崇良表示中醫將納大家醫計畫。（圖／記者陳詩璧攝）



文／中央社

健保署規劃將中醫納入「大家醫計畫」，讓照護網接住全台灣約100萬名游離就醫、無固定看病醫師的三高患者，透過中醫養生之道，降低慢性病惡化風險，預計新制最快明年上路。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」，有健保會醫界代表曾建議，社區醫療照顧不只靠基層診所，地區醫院也是重要一環，8月已將小醫院40萬名慢性病患納入，牙醫、中醫也應加入全人照護家醫概念。

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總統賴清德有「健康台灣」願景，慢性病預防將是一大挑戰，健康台灣論壇提出「888計畫」，以8年將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者都接受生活習慣諮商，讓三高控制率達8成；健保署長石崇良今天出席中醫藥保健論壇說，中醫加入大家醫計畫是未來方向。

石崇良在會後接受媒體聯訪時表示，希望中醫成為888計畫重要角色，規劃將現有大家醫計畫擴大對象，不再區分中醫或西醫，只要是習慣就醫的那名醫師就是家庭醫師，讓更多民眾被這項預防保健照護網接住；有越來越多科學研究證明中醫不僅限於養生，對三高控制有一定療效。

石崇良表示，中醫納入大家醫計畫後，將納入個案管理的給付概念，如降低三高患者住院率等醫療成本，將以達標獎勵等模式回饋醫療機構；至於現有的三高族群生活型態諮詢給付，將進一步與中醫師公會全聯會等團體討論是否可比照，評估飲食營養、運動習慣等。

石崇良指出，中醫大家醫計畫預算仍視民國114年健保總額定案而訂，最快明年上路，對象是中醫固定回診治療慢性病的三高患者，「doctor shopping（四處求醫）就不算」。台灣現有500萬名三高患者，其中100多萬人是游離就醫，照護品質不如照護網個案，是優先納入對象。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰說，台灣將在明年正式進入超高齡社會，透過中醫養生、照護觀念的導入，減少失能臥床風險、增加健康餘命，減少社會負擔是趨勢，之前曾出席中國學術單位活動，會中討論減輕一胎化政策所造成的超高扶養比重擔，當時講者點出中醫養生介入是解方。

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆說，台灣每年中醫就診率約700萬人，據健保統計，111年中醫健保花費約新台幣10億元，中醫不僅擅長養生保健，對慢性腎病照護、輔助癌症治療降低副作用等，都有明顯效果，可減少後續疾病惡化的健保支出，以利健保永續。