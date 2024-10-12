小胖子常見「脂肪肝、糖尿病」纏身　醫提醒健康3原則

▲小時候過重，長大後可能持續肥胖。（示意圖／CFP）

文／中央社

小時候胖長大還是胖，台大醫師指出，過重肥胖孩子常見脂肪肝、第2型糖尿病等問題，若不處理恐肝硬化，尋求專業外，謹記運動多、健康吃、睡眠足3原則，沒有侵入性也無副作用。

過去認為「小時候不是胖」，台大兒童醫院小兒腸胃科教授陳慧玲今天在線上直播衛教講座中指出，肥胖的嬰幼兒在童年、青少年時期和成人期都可能會持續肥胖，且併發心血管疾病、高血壓、糖尿病、肝臟疾病、多種癌症等風險，會比一般人高。

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陳慧玲表示，在美國因肥胖引起脂肪肝造成肝硬化，需要換肝的人數逐年上升，雖然在台灣還沒如此嚴重個案，但這是個警訊，且肥胖問題也可能影響孩子社交、學習等身心發展，例如遭同學指指點點可能心情低落、睡眠呼吸中止症上身等。

根據衛生福利部國民健康署民國106到109年國民營養健康變遷調查，國人7到12歲、13到15歲、16到18歲的過重加上肥胖盛行率，分別達26.7%、30.6%、28.9%。

陳慧玲說，在過重肥胖孩子身上，常會出現脂肪肝、與代謝相關的第2型糖尿病，往往讓家長不敢相信直呼「年紀小小怎麼可能！」其中甚至有些孩子已肝功能異常，再不處理恐會肝硬化。

「只要願意帶來看醫生就是好的開始。」陳慧玲常強調，兒童肥胖治療以生活型態改變為主要方式，謹記運動多、健康吃、睡眠足3原則，畢竟孩子成長是一個動態的過程，也許到了明年，成長發育狀況就符合建議標準。

她提醒常見挑戰，包括生活時間已被安親班等各項事務填滿、不認為體重是大問題等，還有對體重變化的期待太高，可能因此容易放棄，所以在設定運動目標上切記不要好高騖遠，比方說可以先從每天多走1000步、2000步開始，心理層面上也要改變用飲食來慰勞、獎勵或舒壓習慣。

陳慧玲指出，最重要的是，全家一起做，全家一起健康，運動跟飲食都要同步進行，她也提醒，現在雖有些減重相關藥物，通常是放在第2線使用，對孩童發展的影響仍有待評估，還是建議從最沒有副作用的改變生活型態開始。