天氣轉涼「心肌梗塞、猝死」風險增！醫示警3族群注意保暖





▲陳明彥醫師提醒近期已進入涼爽秋季，有心血管疾病、慢性病及長者，應保暖並注意身體。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來天氣轉換，醫師提醒，進入涼爽的秋季，可能開始感覺到沒有那麼熱，甚至晚上出門比較涼，長者、有心血管疾病、慢性病的民眾屬於心肌梗塞、猝死的高危險群，要留意溫度變化與保暖，也建議定期做健康檢查，掌握自身狀況。

根據衛生福利部112年國人十大死因統計，心臟病和腦血管疾病分別排名第2位和第4位，加上高血壓與糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。部立台北醫院家醫科醫師陳明彥表示，40歲開始新陳代謝逐漸變緩慢，若活動量較低，脂肪更會快速堆積，慢性病風險也會隨之增加。

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陳明彥指出，國人因為心血管疾病、心衰竭、中風造成殘障的比例很高，慢性病初期通常沒有明顯症狀，健康檢查可以更了解身體狀況及如何預防疾病，早期發現、早期介入、早期治療。

目前國健署有提供成人免費健康檢查，年滿40歲以上至64歲者每3年1次，年滿65歲以上者每年1次。至於平時，建議應透過不菸、不酒、均衡飲食、保有充足的睡眠、有規律的運動習慣、依醫囑服用藥物，甚至是減鹽、減油、減少澱粉的飲食習慣，維持健康的生活型態。

國健署也提醒，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的機會，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，應該儘速就醫。