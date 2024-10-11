全台人瑞5542人創新高！重陽致贈金鎖片預算也大增「逼近6千萬」

▲賴清德總統探望百歲人瑞並祝福全國長輩重陽節快樂。（圖／總統府提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內將於明年正式邁入超高齡化社會，今（11）日重陽節，衛生福利部最新統計顯示，國內百歲以上人瑞已經達到5542人，創下歷年新高，其中今年剛滿百歲者也突破2千人，人數明顯增加。這也反映在衛福部社家署每年重陽節致贈「人瑞金鎖片」，今年採購金額攀升已經逼近6千萬元。

為表達對百歲人瑞的祝福與敬意，總統賴清德特別在重陽節這天到桃園市八德區拜訪人瑞葉徐秀英女士，並親自致贈金鎖片，祝福阿婆身體健康、福壽延年。

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根據衛生福利部統計，截至113年9月，百歲以上人瑞共5,542人。社家署副署長周道君表示，過去兩年人瑞總人數約在5千出頭，今年一口氣增加500多人，創下歷年新高；其中，今年剛滿百歲者有2034人，和去年1854人相比也是明顯增加。

每年除了於重陽節前舉辦各項敬老活動之外，衛福部也透過各縣市政府派員親自到百歲人瑞家中致贈金鎖片，以彰顯人瑞為國家至寶的尊貴價值。金鎖片預算也逐年上升，周道君分析，包含人瑞人數持續增加之外，可能也有受到部分金價的波動影響，去年採購金額約4470萬元，今年則達到5980萬。

社家署表示，我國將於115年邁入超高齡社會，為因應高齡人口持續增長，公私部門積極合作推動高齡社會白皮書、因應超高齡社會對策方案，延長國人健康餘命、延緩失能失智，截至113年6月全國已布建4,916處社區照顧關懷據點，未來除重視高齡者社會參與，更擴大推動長照3.0，整合醫療與照顧服務體系，積極打造健康台灣，支持老人在地安老。