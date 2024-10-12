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GG「5徵兆」小心包莖！　裡面發臭又有垢

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲究竟是包皮太長還是包莖？醫師列出5徵兆教你分。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

很多男性會問，怎樣判斷到底是包莖，還是只是包皮過長，怎樣要掛號，怎樣不用擔心？對此，泌尿科體系高銘鴻院長就來為各位解惑！

包莖的症狀？

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1、包皮無法完全翻開

包莖的最明顯症狀，就是包皮無法完全翻開，無法看到龜頭。如果在嘗試翻開包皮時，會疼痛難耐或就算忍痛也沒辦法成功翻開，這可能就是包莖的徵兆。

2、包皮口過小

包莖患者的包皮口通常較小，這也是包皮無法順利翻開的主因。你可能就會發現包皮口較緊，翻開時會感到困難或疼痛。

3、包皮清潔困難

包莖會影響包皮內部的清潔，容易積聚污垢和細菌，增加感染風險。如果在清潔包皮內部時感到困難，或發現包皮內部經常有異味或分泌物，這也是包莖的徵兆之一。

4、包皮炎和反覆感染

由於包皮無法完全翻開，包皮內部容易滋生細菌，導致包皮炎或龜頭炎。如果經常出現包皮紅腫、發炎、瘙癢或分泌物增多等情況，就可能是包莖引起的反覆感染。

5、排尿困難

包莖可能會影響排尿，使尿液難以順利排出。如果在排尿時感到尿流變細、分叉或排尿困難，這也可能是包莖的表現。

包莖的分類？

包莖其實可以分兩種，也就是生理性包莖和病理性包莖：

．生理性包莖

生理性包莖是指幼兒和嬰兒時期的包皮過緊，這是正常現象。隨著年齡增長，大多數孩子的包皮會自然鬆開，無需特殊處理。

．病理性包莖

病理性包莖是指成年後包皮依然過緊，影響日常生活和健康。這種情況下，需要醫學干預，如使用軟化藥物，或進行包皮環切手術，也就是我們俗稱的割包皮 。

延伸閱讀：

·包皮過長、包皮炎不是人人都能割！ 泌尿科醫點名「4種男性」不宜
·包皮一定要割嗎？不割會影響性能力？ 泌尿科醫師一次說出真相

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

關鍵字： 常春月刊 健康百科 包莖 包皮長 藏污納垢 高銘鴻醫師 泌尿科 感染

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