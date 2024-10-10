全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

▲泌尿科醫師粗估有20萬名台男深受慢性攝護腺發炎所苦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻指出，台灣粗估有20萬名男性受到「慢性攝護腺發炎」所苦，這是相當普遍的疾病，其常見症狀包括排尿困難、會陰部或骨盆區域疼痛、持續不適或疲勞 、反覆泌尿道感染、精液異常，以及攸關男性尊嚴的性功能障礙，可能因為長期疼痛不適，使得性慾減退，漸漸地不想愛愛了。

▼慢性攝護腺發炎可能導致性功能障礙、射精疼痛以及性慾減退。（示意圖／記者劉維榛攝）

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三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在粉專盤點「慢性攝護腺發炎」6大常見症狀，快檢視自己是否有這些狀況，一旦症狀持續，請盡快就醫接受診治：

1.排尿困難：這也是最常見的症狀，因攝護腺位於膀胱下方，並包圍尿道，而當攝護腺發炎時就會壓迫尿道，從而引起排尿問題。包括頻尿、尿急、排尿疼痛等等，都可能出現。

2.會陰部或骨盆區域疼痛：會陰部是位於蛋蛋和肛門之間的區域，此處指的疼痛，可能是持續性的鈍痛，或偶爾的刺痛。此外，疼痛也可能擴散至其他部位，如下背部、腹股溝甚至大腿內側。這種不適感常常讓患者坐立不安，影響正常的活動和工作。

3.性功能障礙：由於慢性攝護腺發炎位於生殖系統的重要部位，許多男性在患病期間會經歷性功能障礙。包括因疼痛或發炎影響，導致的勃起功能障礙；或是一些患者，可能會在射精時感到疼痛；另外，由於長期疼痛和不適，許多男性會經歷性慾減退，對性生活失去興趣。

4.持續不適或疲勞：以上各種持續性的不適和疲勞感，都可能使人身心俱疲。患者可能感到全身無力、疲勞感加重，甚至影響情緒。長期的慢性疼痛和不舒服，也會引發壓力和焦慮，進一步影響生活品質。

5.精液異常：有些患者會出現精液異常的狀況，包括精液量減少、精液顏色變得偏黃或帶有血絲。這是由於發炎影響前列腺的正常功能，進而影響精液。

6.反覆的泌尿道感染：這也是常見狀況，由於攝護腺發炎恐致尿路通道的改變，細菌更容易進入尿道並引發感染，其症狀包括尿液異味、尿液混濁、頻繁排尿和尿痛等。