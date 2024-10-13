刮刮樂也有用！日常活動安排可預防長輩失智退化　專家給建議

▲關心長輩身心健康從日常生活做起，刮刮樂也可訓練手眼協調與認知。（圖／張自強提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內將於明年正式邁入超高齡化社會，且今年國內百歲以上人瑞已經達到5542人，創下歷年新高。專家表示，身體功能退化與失智症發病等的年齡多為65歲以上之老年人，建議儘早規劃長輩的生活型態，包含定期運動、作息正常、社會參與以維持身心健康，就連「刮刮樂」都可以幫助訓練手眼協調及認知能力，更重要的是家人一同執行增加人際互動，透過日常活動預防或延緩失智。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，明年將面臨我國進入超高齡社會，面對老化程度日漸攀升，而人口老化中又以身體衰弱與失智症為重大的議題，因為身體功能退化與失智症發病等的年齡多為65歲以上之老年人，使得身體健康促進與失智症防治的相關議題更被重視。

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輕度的失智症比較不易察覺，張自強分享，長輩偶而會出現記憶力的衰減、行為似返老還童以及行動力的降低等，但因為大多數長者的生活自理皆可獨立，且較少需要協助，所以大多被認為是正常的老化，亦容易被忽略。身體功能隨著年齡退化而影響到其表現，也是常被忽略變成正常老化的現象，例如：漸少想要外出次數、自我盥洗清潔變差、三餐進食的需求降低等。

張自強建議，平常可以多關心長輩的身心健康，從日常生活做起，包括：協助家中清潔活動，以增加長輩的參與，藉拿著掃把掃地還能訓練手眼協調、也可以增加身體的活動量，「最重要的是與家人一同執行」，增加了人際互動，也可以使長輩覺得自己還有能力為家人付出，所以成就感也會因此增加。

另也可以陪著長輩外出，藉著上下樓梯運動，可以訓練長輩的下肢肌力與身體協調性；找到長輩有興趣的活動，像是刮刮樂就可以訓練手眼協調(刮)及認知能力(對獎)等。透過這些日常活動，包括：定期運動、作息正常、社會參與等，可以達到預防及延緩失智、失能，強化肌力、增進長輩成就感等目的。

張自強也提醒，當家中長輩出現下列情形，如：記憶力、定向力、判斷力、計算力、抽象思考力、注意力、語言等認知功能障礙，或是出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等精神行為症狀，或是出現走路不穩、無法久站、大小便有困難等運動協調功能問題，這些症狀的嚴重程度足以影響其日常生活、人際關係及工作能力的話，就要盡速就醫尋求醫療協助，以降低身心退化或症狀嚴重的程度。