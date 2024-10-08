兒童染流感前4天最嚴重+易傳播！醫示警：發病3天後恐見第2人感染

▲台灣兒童感染症醫學會理事沈靜芬提醒，兒童免疫力差、傳染期長，傳給家中同住者比例近四成。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

又到秋冬呼吸道傳染流行季節，根據疾管署監測，近期流感門急診就診單周已經超過70萬人，疫情恐怕將再次進入流行。兒科醫師示警，兒童免疫系統不成熟，一旦感染流感，體內排出病毒時間較久，且又以「前四天」病毒量高，症狀最嚴重、傳染力最強！而研究也顯示，家庭內傳播感染比例接近四成，大約發病3天後就可能出現第2位感染者。

台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵表示，國內目前仍在新冠疫情之後的免疫負債，預期影響會持續到2025年，這段期間各類傳染病流行趨勢都相當多變，以流感來說，病毒株快速變異且傳染性極高，今年更出現了夏季流感的疫情高峰。

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台灣兒童感染症醫學會理事、成大醫院小兒感染科主任沈靜芬表示，通常流感季時會先觀察到兒童的感染人數飆升，接著才是成人及長者的增加。因為兒童的免疫力不足，本身便是流感的高風險族群，又因其排放病毒的時間較長，可能需要1到2周時間，散佈病毒可能長達1個月。

▲台灣兒童感染症醫學會與超人氣Line貼圖「醜白兔」跨界合作，推出「流感守護者 ft.醜白兔」貼圖。（圖／記者洪巧藍攝）

沈靜芬分析，流感出現症狀發病之後的前四天病毒量高，症狀最嚴重、傳染力最強，也就更容易將病毒傳播給同住的其他家人，造成續發感染。國外研究指出，將流感傳染給家中同住者的比例近四成，大約3天後就可能出現第2位感染者。

她就曾經遇過有一個家庭內群聚，先是就讀小一的哥哥出現上呼吸道症狀，初步就醫時沒有診斷為流感，症狀持續第三天時1歲的妹妹有出現症狀，持續高燒超過三天，到急診才確診流感，且因為支氣管炎合併脫水入院治療，主要照顧者的媽媽，也在妹妹出現症狀後第二天開始發燒與呼吸困難。

沈靜芬提醒，流感是有疫苗可以預防的疾病，建議民眾應接種疫苗，也要多注意戴口罩、勤洗手等習慣，若出現多日高燒、肌肉痠痛、倦怠的全身性症狀，應盡快就醫，若確診為流感，應該儘早使用抗病毒藥物，及早治療控制體內病毒複製，緩解症狀同時降低流感擴散與嚴重併發症發生的可能性。

目前國內有四種抗病毒藥物可以選擇，公費使用包含早使用五天的口服藥物、吸入型藥物，另外有單次靜脈注射藥物；考量藥物順從性，近期也有一次服用的新型口服抗病毒藥物通過，適用於5歲以上兒童與成人，台灣兒童感染症醫學會更新治療指引納入，但目前仍需自費使用。