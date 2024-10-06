名嘴張友驊葉克救治中！醫：無意識跌倒易重傷

▲名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

記者趙于婷／台北報導

69歲名嘴張友驊3日晚間不慎跌倒、重創頭部，當場無呼吸心跳，被送往北醫附醫搶救，目前使用葉克膜搶救中。針對跌倒後傷勢如此嚴重，醫師指出，患者跌倒時意識狀況非常重要，如果有意識，身體會自然有保護動作，如果倒下去是無意識的，腦部就容易受到重擊。

張友驊不慎跌倒後重創頭部，當場無呼吸心跳昏迷，救護人員到場後立刻實施心肺復甦及AED救治，現場恢復微弱呼吸心跳，但仍無意識，目前仍在醫院搶救中。北醫附醫日前也證實，張友驊確實送至該院救治，詳細病情因未獲得病人家屬授權，不便透露目前治療情況。

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針對跌倒撞到頭部，神經外科權威、新北市立土城醫院副院長魏國珍指出，如果跌倒是向前滑倒，頭部前方撞擊，傷勢可能比較不會嚴重，如果跌倒時是身體往後仰，導致後腦直接撞擊地面，就可能造成腦幹受傷，不過仍要看撞擊力道，如果力道太大，仍會造成嚴重傷勢，甚至是致命。

魏國珍強調，患者跌倒時，意識清醒非常重要，如果是有意識，身體會自然有保護動作，如果是無意識，腦部就容易受到撞擊，現在對於張友驊的詳細病況並不清楚，但已經用到葉克膜，代表心肺功能有受影響，現在只能等患者腦部傷勢好轉，腦壓降低後，才有助病情好轉。

針對張友驊病情，消息人士昨日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他到院後已經裝上葉克膜，接受心導管檢查已經排除心臟問題，沒有狹窄、也沒有心肌梗塞，是什麼問題導致跌倒，還要進一步釐清。