他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了





▲男子每次上廁所都是30分鐘起跳，加上工作久坐導致精索靜脈曲張。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

蹲馬桶時邊滑手機，讓許多人能暫時脫離現實。中部一名30歲獸醫，卻在上廁所時突然感到一陣左側睪丸悶痛，求救泌尿科醫師呂謹亨證實為「精索靜脈曲張」，男子隨後才坦承每次排便至少30分鐘。醫師提醒，醫學上不建議如廁超過5分鐘，蹲太久不只會引發痔瘡、下肢靜脈曲張、姿勢性低血壓，左側睪丸因血管回流路徑長，易發生靜脈曲張。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專上分享，近期收治一名獸醫，在太太的陪同下求診，主訴左側蛋蛋時常悶痛不適，尤其是看診久坐後會更痛，經過問診評估並以超音波檢查，發現是精索靜脈曲張。他說明，其為睪丸的血管回流不順所造成，加上後天久站、久坐，恐更加嚴重，像是痔瘡或小腿下肢靜脈曲張，也是類似原因。建議先以藥物治療，若效果不好再考慮手術。

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聽到這，男子的太太才恍然大悟地說，先生每次蹲馬桶都是半小時起跳，有時甚至超過1小時「難怪會這樣」。不過呂謹亨則緩頰，這只是原因之一，另外和他平常上班看診坐太久也有關。並建議他以後上廁所別超過5分鐘，如果無法一次大乾淨，可以先起身活動，通常腸胃蠕動約10多分鐘後，下一波糞便才會再度排出，千萬不要一次坐太久，「不然吃藥再沒效，就真的要開刀了！」

▲泌尿科醫師指出，左側睪丸的血管回流路徑長，較容易發生靜脈曲張。（示意圖／記者李佳蓉攝）

呂謹亨說明，一般而言，靜脈都有瓣膜以防止逆流，如果瓣膜受損、血管構造壓迫或異常，造成回流不順，可能會引起血液逆流而導致靜脈曲張。如果是睪丸靜脈回流不順，即為精索靜脈曲張，而一般左側睪丸的血管回流路徑長、阻力大，較容易發生靜脈曲張。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷曾說明，精索靜脈曲張是指男性陰囊附近精索處不正常的靜脈彎曲與擴大，陰囊通常呈大小不對稱，90%發生在左側，10%發生在兩側，若放任不理，會影響睪丸造精能力，約有40%的男性不孕症與精索靜脈曲張有關。

林儒廷提到，精索靜脈曲張主要發生在青春期後的男性，大多數的精索靜脈曲張患者並無明顯症狀，部分會出現陰囊腫脹、疼痛等情況，特別是在久站、久坐後特別明顯，經平躺休息後，症狀就會得到緩解。