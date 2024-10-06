「多重用藥」恐腎功能受損！醫示警「4大常見情形」

▲醫師提醒，要多留意長者多重用藥風險。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「多重用藥」是老年人的常見狀況，一不小心恐害意識模糊、腎功能受損等問題。醫師指出，一般來說，同時有五種以上用藥就能稱為多重用藥，建議要協助長者注意4種常見的多重用藥情形。

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳指出，多重用藥並沒有明確定義，通常以用藥種類多寡評估，或者是否有多餘且不必要的藥物使用，根據台灣健保資料庫的分析，在台灣65歲以上長者將近三成都有多重用藥的情形。

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劉修勳說，長者容易合併出現高血壓、高血脂、糖尿病、失智症、憂鬱症以及失眠等症狀，身體機能衰退也可能有服用止痛藥的必要，因此導致長者多重用藥的包括3大因素，一是病人本身患有多疾病因而需要多種藥物治療；二是病人習慣至坊間自行購買藥物服用；三是因藥物引起的副作用使醫師開立其他藥物再做治療，這些情況可能導致使用過多藥物。

劉修勳進一步提到，若沒有遵從醫囑用藥，可能出現意識模糊、腎功能受損、腸胃道潰瘍出血以及因外力造成腦傷或骨折，長輩們不可不慎，建議要多留意以下四種常見的多重用藥情形：

1. 憂鬱症藥物與高血壓藥物

憂鬱症藥物部分含三環抗憂鬱劑，高血壓則有利尿劑成分，這會刺激抗利尿賀爾蒙(ADH)釋放，導致腎臟對水分再吸收增加，使體內水分滯留，從而降低體內鈉含量，造成低血鈉症。急性低血鈉症即可能造成中樞系統損害，造成意識不清甚至昏迷、死亡的現象。

2. 憂鬱症藥物與失眠藥物

兩種藥物作用在中樞系統，提升血清素水平達到鎮靜效果，但若是過多血清素累積，會產生暈眩、嗜睡症狀，更甚出現血清素症候群。

3. 含嗎啡止痛藥與抗凝血藥物

兩種藥物都能防止血栓，若同時服用就會有加乘效應，引發患者內出血，若是外傷則有增加出血的風險。

4. 多種糖尿病藥物

糖尿病患者藉由藥物中的胰島素調控血糖濃度，若血液中胰島素濃度過高，患者可能有低血糖症狀，從而導致全身無力、反應遲鈍、運動不協調及昏迷情況。

