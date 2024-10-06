躺床滑手機「4姿勢」超虐腰！醫嘆：很多人最愛這樣

▲半躺在床上看似放鬆滑手機，事實上頸椎、脊椎都呈現懸空及彎曲狀態。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

周末在家耍廢就愛半躺在沙發或是床上追劇、滑手機嗎？神經外科醫師謝炳賢表示，他能體會上班族累了一整天，動輒7、8個小時都坐著不動，難免感覺腰痠背痛，回到家就想換個慵懶的姿勢好好放鬆。但要小心，有些看似「舒服」的姿勢，其實對腰椎傷害極大！包括半躺半坐、趴臥姿勢、盤腿坐及三七步，都很虐你的腰椎。

回到家別再躺著翹腳滑手機了！謝炳賢醫師在粉專發文衛教，以下4個姿勢看似舒服，其實對腰椎傷害非常大，長期下來不僅會讓腰椎承受沉重負荷，還可能引發椎間盤突出、脊椎側彎，甚至關節炎等問題：

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1.半躺半坐：這是許多人最愛的姿勢，然而半躺半坐會讓脊椎處於不自然的曲度，頸椎及脊椎也會呈現懸空及彎曲狀態，導致壓力倍增，長久下來容易腰椎受傷。

2.趴臥姿勢：你也喜歡趴著看書或滑手機嗎？這樣的姿勢下，主要是由頸椎及背部肌肉出力支撐身體，脊椎往往會被過度壓迫，進而引起腰痛、脖子僵硬和肩頸緊繃等問題。

▼趴臥姿勢容易引發腰痛、肩頸緊繃。（示意圖／記者趙于婷攝）

3.盤腿坐：有時雖然方便也舒服，但容易使脊椎過度彎曲，髖關節與膝蓋也會產生壓迫，壓力多集中在下背和腰椎，長期累積會發生骨盆歪斜、椎間盤突出等不適症狀。

4.三七步：偶爾久站或等待時都習慣站三七步嗎？一定要改掉！三七步多以一腳承重、另一腳放鬆，容易促使骨盆歪斜，也會使脊椎往一邊歪斜旋轉，進而影響脊椎的排列、增加腰椎壓力。