便秘人「必按1穴道」秒解脫！　醫大推：有腸道蠕動的感覺

圖、文／NOW健康 編輯部整理報導

花蓮慈濟醫院中醫部醫師林國偉指出，支溝穴的「支」就是支通上肢的，「溝」就是溝渠。支溝穴是手少陽三焦經的經火穴，三焦經掌管全身氣的流動，所以支溝穴的功效就是清熱瀉火、通調氣機，主要是治療氣機不利的疾病，在臨床上使用最多是治療便秘。

中醫師教你用手指丈量 簡單找出支溝穴

臨床上發現許多便秘困擾的民眾，會因為上廁所時排便不順，然後排便的時間過長、用力過大，這種狀況在中醫理論中被稱為「氣虛型便秘」，在解剖生理上就是腸道蠕動無力，這時就可以使用支溝穴來調理身體機能。

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林國偉表示，支溝穴的取穴方式很簡單，在手臂的前臂背側從腕橫紋往上3吋，大約是用自己手指向上量四橫指，尺骨與橈骨之間的中點就是支溝穴，按壓時會有痠脹感。

找到支溝穴，只要順手用拇指揉按支溝穴，直接按壓，順時鐘或逆時鐘的方式都可以，兩手每次各揉按3至5分鐘。按完支溝穴後通常會有腸道蠕動的感覺，甚至會有打嗝的反應，這些都是正常現象。如果長期便秘建議每日多按壓幾次，還可以再加上順時鐘按摩腹部，能夠加強調理效果。

▲支溝穴位於手前臂背側，用手指向上量四橫指，尺骨與橈骨之間的中點就是支溝穴。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

按壓支溝穴益處多 舒緩疼痛也靠它

林國偉指出，支溝穴除了改善便秘問題，中醫十總穴歌訣對於支溝穴的形容是「脅肋尋支溝」，意思就是支溝穴還可以調理脅肋痛或者肋間神經痛的問題。

1.脅肋：人體腋下到身體側邊的肋骨，一般胸脅之間悶悶脹脹、氣滯血瘀的狀況，可以按壓支溝穴來得到緩解。

2.肋間神經痛：最常見的疾病就是帶狀疱疹，會沿著肋骨從後面到前面有疼痛的困擾，這時候按壓支溝穴能夠減輕疼痛症狀。

林國偉強調，穴位按摩可以調理身體機能，但是當身體出現問題時，建議還是找合格的醫師求診。以中醫為例，要完成治療，常常會搭配針灸、拔罐、放血、用藥…等專業，一般民眾絕對不可以隨意嘗試，請一定就醫治療。（文章授權／優活健康網）

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