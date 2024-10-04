醫解析長輩常見皮膚問題　臀部黑黑粗粗「竟是椅子坐太硬」

▲長者皮膚乾燥症。（圖／北市聯中興院區皮膚科主任潘企岳提供）

記者洪巧藍／台北報導

高齡長者經常出現皮膚瘙癢、紅斑、龜裂等問題，醫師解析，年紀漸長之後，皮膚保水功能下降、防禦力減弱，就會讓皮膚問題逐一顯現，又以6大類疾病最為常見。另外，有些長輩會在臀部大腿交界處的皮膚出現黑黑粗粗，有的摸起還會感覺一條一條像洗衣板，這則是長時間坐在太硬的椅子，過度摩擦皮膚增厚所引起。

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，皮膚具備對外界環境的防禦力，體溫調節和觸覺感受等功能，當皮膚老化會明顯的產生變化，容易搔癢、乾燥、發炎、感染或發生皮膚問題，最常見可以分為6類：

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‧老年性搔癢症：常見原因為皮膚乾燥、貧血、腎臟衰竭、洗腎患者、肝病、惡性腫瘤病患等為搔癢症好發族群，臨床上藥物過敏也很常見。另外，食物過敏、各種皮膚炎、濕疹或其他感染性問題例如疥瘡也可能產生皮膚搔癢問題。

‧皮膚乾燥症：皮膚乾燥是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。65歲以上的長者，有一半以上的人會表現出皮膚乾燥的情形。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

‧皮膚炎：皮膚若只是單純乾燥，大多是外觀上粗糙脫屑等狀態，加強保濕可以改善。但若是癢或痛就要注意可能是皮膚炎，如常見的缺脂性皮膚炎，好發於小腿前外側及背部。脂漏性皮膚炎好發於臉部及頭皮。

鬱血性皮膚炎大多發生在小腿，因年齡增長靜脈回流功能變差而產生色素沉澱、癢痛等症狀。還有尿布疹，這大多發生在臥床及行動不便的長輩。

‧慢性單純性苔蘚：屬於一種慢性濕疹，由於患部長期搔抓，皮膚增厚而產生紋路，摸起來會有粗糙感。男性常見發生於陰囊、外陰部，女性則常發生在後頸部，四肢外側也會發生。

‧色素斑：常見的有曬斑好發於臉部、四肢外側，脂漏性角化症俗稱老人斑，臉部及頭皮很常見。曬斑大多是平的，老人斑大多是凸的。

‧黴菌感染：像是體癬、股癬、香港腳、灰指甲等。

潘企岳指出，還有一些其他的常見問題，例如息肉、皮脂腺增生、粟粒腫等，這些是屬於良性的皮膚問題。另外，比較需要注意的狀況，如果皮膚斑塊會破皮無法癒合且逐漸變大，就要注意可能是惡性病變，較常發生的是皮膚基底細胞癌。

門診上常遇到的皮膚問題還有「老年性臀部皮膚病」，潘企岳說明，患者主要是臀裂兩側、臀部大腿交界處，皮膚黑黑粗粗的，有的摸起還會感覺是一條一條的像洗衣板，成因是長時間坐在太硬的椅子，過度摩擦皮膚增厚所引起。

潘企岳建議，老年人的皮膚保養與照護應該注意營養均衡，飲食中除了水份攝取要充足，可多補充維生素C、綜合維生素等，也要適度清潔，避免用過熱的水洗澡，高溫易破壞皮膚保護層；日常也要勤於保濕，慎選乳液保養品減少皮膚刺激，並且做好防曬，避免長時間曝曬。

潘企岳提醒，皮膚出現任何問題切莫驚慌，不要自行購買藥膏塗抹。先尋求專業醫療諮詢，再進行照護會是較適切的方式。