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大便「4顏色」是警訊！　醫發出警告：千萬不能拖

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲警惕！糞便形狀與顏色揭示健康隱患，醫師提醒及早檢查。（圖／達志／示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

日常生活中，糞便的形狀與顏色往往被忽視，但它們其實是我們身體健康的「晴雨表」。大腸直腸科醫師陳威智提醒，大便呈現4種顏色是健康警訊，有罹患特定疾病的可能，千萬不可忽視。如有異常，應儘早尋求專業醫師的診斷與治療，確保自身健康無虞。

陳威智近日在臉書粉絲團「痔瘡專家陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文介紹了《布里斯托大便分類法》，透過這個分類法根據糞便的形狀將其分為七類，提供了辨識健康狀況的依據。

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根據分類法，顆粒狀小球或香腸狀表面凹凸不平的糞便通常代表便秘問題；而香腸狀表面有裂痕或像蛇及香腸狀表面光滑的糞便則是理想的便形，尤其後者是最容易排便的形狀。然而，塊狀且質地柔軟、散狀或糊狀、水狀無固體的糞便則需要留意，若長時間持續，可能暗示有感染及腹瀉問題。

▲▼大便呈現以下『4種顏色』就有罹患特定疾病的可能 。（圖／痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術臉書）

▲大便呈現以下『4種顏色』就有罹患特定疾病的可能。（圖／痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術臉書）

除此之外，陳威智還補充說明，若糞便呈現以下4種顏色，有可能罹患特定疾病，建議立即就醫檢查，千萬不能拖延。

1、墨綠色：膽汁濃度過高，可能有急性腸胃炎的風險。
2、灰白色：膽汁含量過低，可能有胰臟癌或膽管癌的風險。
3、黑便：上消化道出血，紅血球遭胃酸破壞釋放高濃度鐵質。
4、鮮紅便：下消化道出血，可能由痔瘡、肛裂或肛門膿瘍引起。

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關鍵字： 糞便 健康 警訊 健康檢查 大便

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