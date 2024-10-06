秋冬流感+帶狀疱疹成雙重威脅！逾50歲、慢性病患發作風險高

▲秋冬呼吸道疾病盛行，相關流感、新冠等公費疫苗已經開始施打。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬各種呼吸道傳染疾病盛行，包含流感、新冠肺炎、呼吸道融合病毒、肺炎黴漿菌等，而帶狀疱疹也容易因季節交替而在此時發作。醫師提醒，50歲以上、慢性病患等免疫力不佳者風險高，以糖尿病患者來說，發生帶狀疱疹機率比一般人高2倍 ，留下帶狀疱疹後神經痛的機率比一般人高出了將近50% ，不得不慎。

公費流感、新冠疫苗已經從10月1日開打，疾管署分析，下一波新冠、流感疫情通常在今年底至明年初會是新一波高峰期的開始，提醒民眾多加注意，提早預防。

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成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，50歲以上、尤其免疫功能不佳的患者，不僅是流感的高風險族群，也是帶狀疱疹的高風險對象，隨著年齡增加，帶狀疱疹的感染風險會顯著提高，最高可達一般人的3.8倍。

吳至行分析，帶狀疱疹病毒平時潛伏在脊髓神經節，身體免疫力下降時易誘發。相關研究顯示，研究指出，糖尿病患者發生帶狀疱疹機率比一般人高2倍 ，其他像是曾接受免疫抑制劑的腫瘤癌症患者，罹患帶狀疱疹的相對風險更為一般人的10倍。

即便帶狀疱疹痊癒，病毒也仍會在神經節潛伏。吳至行說明，糖尿病患者痊癒後，留下帶狀疱疹後神經痛的機率比一般人高出了將近50% ，痛楚可能持續數天至數年，還可能提高心血管與腦血管疾病風險；血液病患者罹患帶狀疱疹則可能容易出現瀰漫性帶狀疱疹、疱疹性腦炎等嚴重後果。

吳至行也提到，約一成的民眾會經歷帶狀疱疹復發 ，且最快兩個月內就可能再次發作，嚴重影響生活品質。建議平常維持健康的生活型態，並及早採取預防措施格外重要，鼓勵民眾趁施打公費流感疫苗的機會，與醫師討論帶狀疱疹的預防策略。