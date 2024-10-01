2024《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎　北榮獲「先鋒獎」首獎

▲北榮副院長李偉強今出席領獎。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

2024《哈佛商業評論》全球繁體中文版數位轉型鼎革獎贈獎典禮今日上午在台北遠東香格里拉飯店舉行，台北榮總在數位醫療轉型中的創新能力與卓越成就，榮獲年度最佳醫療機構先鋒獎「首獎」殊榮。

北榮副院長李偉強指出，北榮建置完成國內醫院首座以叢集式架構的超級運算平台「北榮一號雲」，同時導入人工智慧及管理平台儀表板，提供以數據驅動的臨床決策預警報警，提升醫務管理的透明度和效率，並於門診、住院、急診、手術、藥事與行政作業，全面導入智慧化服務。

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北榮目前已全面導入人工智慧與自動化技術，從門診、住院到急診、手術、藥事與行政作業，各個領域都已經充分實現數位化與智慧化，大幅提升醫療服務效率及診斷治療的正確與時效。

由北榮大數據中心及品管中心共同發展的「臨床警示系統」可監控多項指標，提前預測病人風險，讓醫療團隊能夠更早介入。在數據驅動的數位轉型中，北榮強化醫療流程的優化與數據的應用，包括醫療服務品質的提升和運營管理的優化，導入「No Code/Low Code儀表板管理系統」，使各部門能夠快速設計個性化的數據監控平台，實現多源數據的即時分析與視覺化，透過數據分析和預警，顯著提升醫院的透明度、跨部門協作效率及臨床決策的準確性。

▲北榮一號雲全面導入智慧化服務。

另呼應節能減碳目標，北榮近期也擴大推動表單無紙化作業，一年節省超過90萬張紙，減少行政流程中的錯誤和時間成本。李偉強表示，今年榮獲數位轉型鼎革獎最佳醫療機構先鋒獎「首獎」殊榮，是對北榮數位轉型成就高度肯定，數位轉型不會止步於當前的成就，未來三年將持續推動更多創新作法，未來將繼續致力於以病人為中心的數位創新，提升醫療品質與安全、減輕醫護人員的負擔、並落實醫院永續發展。