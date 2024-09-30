颱風來菜被搶光？　「6款必囤食品」營養師大推：耐放又省錢

▲每當有颱風襲台，超市賣場的蔬菜常常所剩無幾。（示意圖／讀者提供）

記者李佳蓉／綜合報導

中颱山陀兒龜速逼近台灣，除了菜價直直飆升外，最讓人苦惱的是有錢還不一定買得到，超市賣場的菜架上常常空蕩蕩一片。別擔心，營養師黃瓊慧分享，在颱風天的緊急時刻，還有很多簡單、方便又便宜的「防颱食品」可選擇，像是罐頭、即食麵條、加熱調理包和速食沖泡食品等等，不同組合各自提供多種營養素，防颱也要保持均衡。

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▲只要有颱風逼近，超市賣場就會湧入大批採買人潮。（示意圖／讀者提供）

颱風天買不到蔬菜沒關係！營養師黃瓊慧分享她的「口袋激推食品」：

1.罐頭食品：鮪魚罐頭、肉醬罐頭

為高蛋白質來源，鮪魚罐頭提供人體必需的胺基酸和Omega-3；肉類罐頭有些則含有較多的脂肪和鈉，必須適量攝取。

2.即食麵條：泡麵、乾拌麵

主要提供碳水化合物作為能量來源，但通常鈉含量較高，蛋白質、膳食纖維則較少，建議烹調時調味粉加一半就好，並且額外加入雞蛋和蔬菜。

3.即飲飲品：牛奶、豆漿、果汁

牛奶可提供蛋白質、鈣和維生素D；豆漿能提供植物性蛋白質和大豆異黃酮；果汁含有維生素C和天然糖分，可迅速提供能量。

4.加熱調理包：咖哩飯、牛肉麵、義大利麵

提供碳水化合物、蛋白質和脂肪，可能還含有少量的纖維和維生素，但調理包普遍鈉含量偏高，建議控制攝取量。

5.速食沖泡食品：即食燕麥、沖泡式奶茶、咖啡

即食燕麥富含纖維、碳水化合物和少量蛋白質，燕麥的纖維有助於促進消化，碳水化合物提供持久的能量；咖啡中的咖啡因則具有提神效果。

6.無添加堅果：花生、杏仁、腰果

堅果富含不飽和脂肪酸，可提供身體持久能量，裡頭的維生素E是抗氧化劑，有助於維持免疫系統健康。

▼颱風天民眾出門務必小心。（示意圖／記者周宸亘攝）