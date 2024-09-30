秋天心情差！「7症狀中3」恐季節性抑鬱症　醫教解方

▲天氣一變涼就覺得情緒低落、提不起勁？小心季節性抑鬱症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

秋天到了，在氣溫逐漸轉涼的季節裡，你是否也常莫名地感到情緒低落、憂鬱和沮喪？中醫師黃湘筑指出，因入秋後日照時間縮短、強度減弱，若又遇到秋風陰雨天，大腦褪黑激素分泌增加會抑制甲狀腺素和腎上腺素分泌，讓人易陷入低沉消極的情緒中，也就是現代醫學所謂的「季節性抑鬱症」，可透過7症狀自我檢測。

成功馬光中醫診所院長黃湘筑中醫師說明，按照中國古代的五行（金、木、水、火、土）學說，七情中的「悲」對應到金，而四季中的「秋」也對應到金，因此先人的智慧認為秋天的確容易產生悲傷的情緒。

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黃湘筑再根據現代醫學研究發現，「悲秋」情緒的產生和人體生理大有關係。因入秋後日照時間縮短、強度減弱，尤其若又遇上秋風陰雨天，大腦褪黑激素分泌增加，就會使甲狀腺素和腎上腺素的分泌受到抑制，人的心情就容易低沉消極，精神也容易萎靡、提不起勁，這就是古人說的「天昏昏兮人鬱鬱」，為現代醫學「季節性抑鬱症」的表現。

該如何得知自己是否患有季節性抑鬱症？黃湘筑分享「自我檢測表」，一旦7症狀中符合超過3項，且已持續1～2週以上，必須盡快向專業醫師尋求協助：

1.胃不舒服、食慾降低

2.提不起勁

3.身體沉重、疲憊

4.頭重、頭痛

5.失眠

6.早上爬不起來

7.肩膀僵硬痠痛

想要免於秋季憂鬱？黃湘筑說中醫有辦法。她表示，依據五行相生相剋理論，秋屬金、金剋木，而木在五臟中又代表情緒控管之臟－「肝」，當肝被剋制無法發揮正常功能，自然容易憂愁煩惱，因此「疏肝解鬱」是季節性抑鬱的最佳解方。

中藥茶飲包

柴胡3錢，薄荷、當歸、芍藥各2錢、白朮、甘草各1錢， 以上為逍遙散的變方。主要作用為養血柔肝使肝氣流暢，健脾胃、補元氣使人精神飽滿、身心舒暢。

穴位按摩

肝經的「太衝穴」，能疏肝理氣、清肝火、緩和情緒，搭配養心安神的心經的「神門穴」，對於情緒平穩和提振精神有一定的效果。

生活作息這樣調整

1.每天曬15分鐘的陽光，切記避開正中午紫外線最強的時候。

2.三餐均衡飲食，適度攝取蓮藕、蓮子、紅棗、龍眼等有養心安神的作用，核桃、魚類等含有較多磷質，對焦慮、抑鬱很有幫助。

3.養成良好的運動習慣，因為運動會產生「快樂荷爾蒙」－腦內啡，能使人感到舒適、愉悅並正向思考。