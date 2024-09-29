「4種人」一定要割包皮！ 泌尿醫勸：會影響性功能

▲有4種人被醫師點名「必須要割包皮」。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

曾被網友封為10大最害怕手術中排名第5的「割包皮」，是不少男生們揮之不去的夢魘。但自己究竟需不需要割包皮？泌尿科醫師高銘鴻指出，一般認為，只要沒有特殊狀況就可以不用割，同時點名「4種人」要好好考慮，包括包莖、嚴重包皮垢積聚、反覆感染以及性功能障礙者，建議必須要割包皮了。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，割包皮是個普遍存在爭議的話題，在某些文化中，仍是一種常見的儀式或衛生習慣。現在一般認為，只要沒有特殊狀況，可以不用割包皮，但有4種人「我覺得要割包皮比較好」。

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1.包莖：

指包皮過緊，無法向後翻開以暴露龜頭的情況，這在幼兒中算很常見，但隨著年齡增長，多數男孩的包皮會自然鬆開。不過有些人到成年後包皮依然過緊，這會影響清潔、增加感染風險，甚至導致疼痛和排尿困難，這時一定要靠割包皮才能解決。

2.嚴重包皮垢積聚：

包皮內積聚的分泌物或細胞脫落物形成「包皮垢」，如果可正常翻開包皮，就可以清潔。但有些男性因包皮過緊，導致包皮垢堆積、增加感染風險，甚至引發包皮炎和龜頭炎。如果反覆出現這情況，割包皮會是個有效的解決方案。

3.反覆感染：

像是包皮炎、龜頭炎和尿路感染等等，這些感染不僅帶來疼痛和不適，甚至可能影響性功能和生活品質。而割包皮能減少這些感染的發生頻率。

4.性功能障礙：

某些男性因包皮過緊，在行房時感到疼痛不適，甚至影響性功能，這可能造成心理壓力和性功能障礙，還會影響伴侶間的關係。