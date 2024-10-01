檸檬輸慘了！「維生素C水果」排行　吃起來酸≠含量高

▲提到維生素C含量高的水果，不少人腦中浮現的就是檸檬、柳丁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人吃水果都以口感判斷，認為吃起來越酸，其維生素C含量肯定越高，像是檸檬、柳丁等等。國健署在粉專《食在好健康》發文表示，其實水果酸度與維生素C含量並無直接關聯。營養師高敏敏也曾盤點「維生素C水果排行」，結果令人超意外，檸檬甚至淪為榜單上最後一名，大票網友驚呆：「以為越酸越厲害」。

粉專《食在好健康》衛教指出，維生素C是一種水溶性的營養素，具有促進膠原蛋白合成、抗氧化的作用。根據國民營養調查來看，19歲以上成人的維生素C攝取量都有達標，雖然平常可從蔬果中攝取到，但因它是怕熱的營養素，蔬菜經加熱後即流失，所以別忘了每餐攝取拳頭大的水果，藉此補充維生素C。

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關於「水果越酸，維生素C含量越高？」的說法，粉專說明，水果的酸度與維生素C含量沒有直接關聯，「像珍珠芭樂維生素C含量就比黃金奇異果高！」維生素C是很棒的抗氧化劑，可維持免疫系統、增強身體抵抗力，多存在於天然的蔬菜、水果中，可透過多吃蔬果的方式來補充。

▼水果維生素C排行榜曝光，震驚一票網友。（圖／營養師高敏敏授權提供）

營養師高敏敏曾搜集台灣食品資料庫的水果，分析富含維生素C的水果Top20，奪下冠軍的是紅心芭樂，每100公克含214.4毫克的維生素C，再來依序為珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果。而網友心中的第1名「檸檬」則為第20名，每100公克僅含有34毫克維生素C。

高敏敏補充道，維生素C為人體每日不可或缺之水溶性維生素之一，但無法透過人體自行合成，必須由食物中攝取，不但可幫助美白，製造膠原蛋白還有助於對抗壓力，推薦給現代工作壓力大、飲食不均衡的網友們。

▲芭樂維生素C含量高居水果之冠。（示意圖／記者曾筠淇攝）

提到維生素C的功用，高敏敏強調「不只是美白而已」，還有阻止自由基搞破壞，有強力抗氧化能力；能促進膠原蛋白合成，使皮膚、關節更健康；參與神經傳導物合成以對抗壓力；還能提升鐵質吸收率、打擊體脂肪幫助代謝脂肪酸，以及幫助免疫功能運作等效果。

高敏敏提醒，現代人每天蔬果量攝取不足，加上壓力大加速維生素C流失，她也分享「缺C警訊」，包括疲勞、全身無力、牙齦發炎、容易瘀青、關節疼痛、傷口難以癒合，以及缺鐵性貧血。