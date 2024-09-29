他長期下背痛無法正常走！吃藥針灸沒改善　醫1招克服頑固疼痛

▲高能量雷射治療可以改善頑固疼痛。（圖／新竹台大分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名56歲男性，幾年前因為腰椎椎間盤突出開刀，術後持續下背疼痛，後來甚至無法正常走路，嘗試針灸、吃痛藥也都沒有改善。醫師評估後使用高能量雷射治療，下背痛出現好轉，後續搭配健運動強化核心肌群，3個月後日常生活與工作都恢復正常。

收治個案的新竹台大分院復健部醫師吳浩瑋表示，該名男性手術之後持續下背痛，詢問原開刀醫師表示手術順利，且骨頭和植入物都沒有問題，到診所進行電療熱療，但效果不佳，後續也跑了幾家大醫療院所接受針灸及止痛藥物治療，仍未改善，輾轉才到新竹台大分院復健部就醫。

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吳浩瑋說明，雷射治療是利用光能達到細胞調節與組織修復，目前健保有給付低能量雷射治療，一般輸出功率小於500毫瓦。高能量雷射的輸出功率是幾十瓦，是低能量雷射治療的一千倍，根據研究顯示，對於急慢性疼痛、韌帶扭傷、肌腱或肌肉拉傷、背部或頸部酸痛等症狀，高能量雷射有助止痛、放鬆組織及組織修復。

至於整體治療過程，吳浩瑋解釋，高能量雷射治療每次約10到15分鐘，治療部位會感到輕微的溫熱感，但不會有過熱及疼痛的感覺；通常需多次療程，再搭配復健治療才能達到最好的效果。但也有些人不適合，包含懷孕、惡性腫瘤、出血、血栓、裝配節律器和感染發燒的病人不建議接受治療。

吳浩瑋也提醒，慢性疼痛是許多人的困擾，高能量雷射對於疼痛的控制很有幫助，但疼痛的病因仍舊必須解決，包含姿勢不正確、過度使用、職業傷害等，還是必須經過完整評估，針對問題對症下藥，進行個別化治療，才能有效處理。